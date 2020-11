Précommandez l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Max Pro maintenant chez Proshop

A partir de maintenant tu peux iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max Pré-commande car la pré-commande a commencé aujourd’hui, vendredi 6 novembre 2020 à 14h. Les détaillants participants comprennent la boutique en ligne danoise Proshop, active au niveau international. Le dernier smartphone sera du 13 novembre 2020 envoyé.

L’Apple iPhone 12 mini en un coup d’œil

Apple décrit l’iPhone 12 mini comme «le smartphone 5G le plus petit, le plus fin et le plus léger au monde». Il en propose un sans bordure Écran Super Retina XDR d’une taille de 5,4 dansc’est à propos du nouveau Bouclier en céramique avant qui est plus robuste que n’importe quel verre de smartphone jamais fabriqué et avec un indice IP68, c’est le leader de l’industrie. L’iPhone 12 mini est plus petit que l’iPhone 12 avec une diagonale d’affichage de 6,1 pouces.

Voici la taille d’affichage des deux iPhones en comparaison directe:

iPhone 12: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm

146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm iPhone 12 mini: 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm

Détails sur l’affichage: Les deux écrans ont l’écran Super Retina XDR, mais la résolution iPhone 12 mini (2340 x 1080 pixels à 476 ppp) est plus petit. le iPhone 12 a une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp. D’un autre côté, il en a un densité de pixels plus élevée c’est pourquoi la vue de dessus pourrait être encore meilleure que le modèle plus grand.

Combien coûte l’Apple iPhone 12 mini? Le prix de l’iPhone 12 mini démarre à 778,85 euros pour le modèle avec 64 gigaoctets de mémoire.

iPhone 12 Pro Max contre iPhone 12 Pro

Avec l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro Max peut être précommandé le 6 novembre, destiné aux utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur téléphone. L’écran Super Retina XDR passe à 6,7 pouces avec presque la même taille que l’iPhone 11 Pro Max et offre ainsi le plus grand écran jamais vu sur un iPhone, ainsi que la résolution la plus élevée avec près de 3,5 millions de pixels.

Voici la taille d’affichage des deux iPhones en comparaison directe.

Résolution iPhone 12 Pro – 2 532 × 1 170 pixels

Résolution iPhone 12 Pro Max – 2 778 x 1 284 pixels

Combien coûte l’Apple iPhone 12 Pro Max? Le prix de l’iPhone 12 Pro Max démarre à 1 217,50 euros.

