La réaction déçue de Khloé Kardashian en apprenant qu’elle allait avoir une petite fille

La réaction de Khloé Kardashian en découvrant qu’elle avait une fille a fait l’objet d’un examen minutieux dans un clip refait surface.

Sur Reddit, les fans de « Keeping Up With the Kardashians » débattent de la réaction terne de Khloé après avoir découvert le sexe de sa fille, True Thompson, qui a été filmée pour un épisode de l’émission de téléréalité familiale.

Les fans discutent de la réaction de Khloé Kardashian lorsqu’elle a découvert qu’elle avait une fille.

Lors d’un épisode de mars 2018 de « KUWTK », une enceinte Khloé a appris le sexe de son bébé avec Tristan Thompson au téléphone avec sa jeune sœur, Kylie Jenner.

« Tu vas avoir une fille ! » Kylie dit avec enthousiasme à Khloé, lisant les nouvelles du médecin.

« Tu mens », a été la réponse de Khloé, clairement surprise par la nouvelle. « Ta gueule. »

Kylie a immédiatement affirmé que Khloé allait bien avoir une fille en disant : « Je ne mens pas. Je suis tellement excitée pour toi, Khloé ! »

« Je n’ai pas l’impression d’avoir une fille », a répété Khloé, le visage plissé en un air renfrogné.

Kim, qui était assise sur le lit à côté de Khloé lorsqu’elle a appris la nouvelle, est rapidement intervenue. « Ça va. J’ai pleuré quand j’ai découvert que North allait être une fille aussi. »

« Je n’ai pas du tout l’impression d’avoir une fille », a déclaré Khloé. « Je suis comme dans un état de choc. »

Dans un fil Reddit, les fans ont discuté de la réaction de Khloé en découvrant qu’elle avait une fille, et non un garçon, comme le fondateur de Good American espérait auparavant que le sexe serait.

« Une de ces personnes qui aurait fait de ‘boy mom’ toute sa personnalité », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a ajouté : « Khloé pensait qu’un garçon ferait que Tristan accorde plus d’importance à la relation… la vie l’a humiliée. Je me sens mal pour True qu’elle doive voir ça quand elle sera plus âgée. »

Cependant, d’autres fans ont pris la défense de Khloé, soulignant que vivre une « déception sexuelle » est une réaction naturelle et ne signifie pas que Khloé n’était pas satisfaite d’avoir une fille.

« C’est courant. Quand j’étais enceinte, je pensais que j’allais avoir une fille, et quand j’ai découvert que c’était un garçon, j’ai pleuré », a ajouté un troisième utilisateur.

« Ce n’était pas parce que je ne voulais pas de garçon, mais j’avais l’impression d’en savoir tellement que je me suis senti induit en erreur. Les hormones font de la merde. »

Un autre utilisateur a écrit : « Je pense que c’est quelque chose pour lequel elle mérite une certaine grâce. La « déception » liée au genre peut être assez normale, en particulier pour [first] le temps des parents. »

Khloé Kardashian a expliqué plus tard sa réaction en découvrant qu’elle avait une fille.

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, Khloé s’est rendue sur Twitter pour expliquer sa réaction à la découverte du sexe de True et a confirmé qu’elle espérait un garçon.

« Je voulais tellement un garçon parce que Mason et moi sommes si proches. J’adore notre lien », a-t-elle écrit, faisant référence au fils aîné de Kourtney, Mason Disick.

« Je me sentais confiante d’avoir un garçon mais Dieu m’a béni avec mon précieux True et maintenant je ne saurais pas quoi faire avec un garçon », a-t-elle ajouté.

« True m’a rendu plus doux et plus doux. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin », a-t-elle poursuivi, avant d’appeler sa fille alors âgée de trois mois « My BFF 4Life ».

Cependant, Khloé a finalement réalisé son souhait d’avoir un fils après avoir accueilli son deuxième enfant avec Tristan Thompson en août 2022 via la maternité de substitution.

