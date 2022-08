De quelle couleur est votre nom ? Comment les personnes atteintes de synesthésie voient votre nom

TikTokers avec la synesthésie a suscité une nouvelle tendance reliant les couleurs aux noms et maintenant, même les personnes qui n’ont pas la condition peuvent participer à l’action.

Selon Psychology Today, la synesthésie est une affection neurologique qui provoque le chevauchement des sens. La forme la plus courante de la condition est synesthésie graphème-couleur qui amène les individus à associer des lettres et des chiffres à des couleurs.

« En termes simples, lorsqu’un sens est activé, un autre sens non lié est activé en même temps », explique Psychology Today. « Cela peut, par exemple, prendre la forme d’entendre de la musique et de ressentir simultanément le son sous forme de tourbillons ou de motifs de couleur. »

Les utilisateurs de TikTok avec synesthésie ont partagé les couleurs qu’ils voient dans certains noms.

Un TikToker avec synesthésie, Lisa McKinley, a amassé plus de 111 000 followers grâce, en partie, à ses vidéos dans lesquelles elle montre aux followers des peintures colorées qu’elle associe à certains noms.

Mais de nombreuses autres personnes sur l’application de partage de vidéos ont partagé des vidéos similaires.

Un autre utilisateur, Connor Rice, vend même des peintures qu’il réalise en s’inspirant des couleurs qu’il associe à certains noms et les revend à ses followers.

Une femme avec synesthesia a même poussé les choses un peu plus loin que la tendance TikTok, en concevant un site Web qui permet à ceux d’entre nous sans condition d’apprendre quelles couleurs se connectent à nos noms.

Sur le site Web, les visiteurs peuvent insérer leur nom dans un programme qui traduit chaque lettre en une couleur, comme le verrait une personne atteinte de la maladie.

Le site web est un projet de Bernadette Sheridan qui a créé la plateforme pour expliquer ce qu’elle voit dans certaines lettres.

« Quand je rencontre de nouvelles personnes, j’oublie immédiatement leur nom », explique Sheridan sur le site. « Ne vous méprenez pas, j’entends le nom, mais mon esprit est distrait. Dans ma tête, je compte le nombre de lettres du nom et je visualise les couleurs de chaque lettre.

« Votre nom est peut-être Emily, mais pour moi, vous êtes une bande lumineuse et ensoleillée de cinq lettres avec un ‘E’ et un I. » Quand je te reverrai plus tard, je penserai peut-être que tu t’appelles Emily ou Jille ou Ellie. Ces trois noms « ressemblent » remarquablement à quelqu’un qui opère comme moi – ils ont tous cinq lettres, ils incluent tous les lettres « i », « l » et « e ».

Le site Web est spécifiquement basé sur la façon dont Sheridan vit la synesthésie.

Alors que certains symboles ont des traductions universelles, comme « a » correspondant au rouge, chaque personne atteinte de synesthésie expérimente son propre « alphabet de couleurs ».

Cela explique pourquoi différents TikTokers couvrant la tendance peuvent donner des résultats différents pour chaque nom.

Certains créateurs sont même devenus très spécifiques avec les images qu’ils voient dans les noms grâce à leur la synesthésie qui ne fait que rendre la tendance encore plus amusante !

