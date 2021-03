Le rôle sombre de Kristin Davis dans «  Deadly Illusions  » a surpris ses fans de «  Sex and the City  »

Si vous êtes apparu sur Netflix la semaine dernière, vous avez probablement vu qu’un nouveau thriller mettant en vedette Kristin Davis a été le film numéro un aux États-Unis.

Mais pour quiconque aime l’acteur de 56 ans de son travail en tant que Charlotte York sur « Sex and the City », vous serez très surpris de ce qui vous attend.

Kristin Davis. FOX / Getty Images

De quoi parle « Deadly Illusions »?

Le film, intitulé « Deadly Illusions », met en vedette Davis en tant qu’auteur de thriller populaire qui décide de reprendre un nouveau livre à la demande de son mari, joué par Dermot Mulroney. Elle souligne qu’elle est une personne différente lorsqu’elle écrit, c’est pourquoi ils décident d’obtenir une aide supplémentaire à la maison pour soulager son stress. Dans les promenades, la nounou Grace, 20 ans, jouée par Greer Grammer (oui, la fille de Kelsey Grammer), qui est si douce et parfaite, le personnage de Davis commence à douter de ses bonnes intentions.

De là, le film devient un thriller psychotique et sexualisé qui brouille les frontières entre réalité et fiction. Il y a aussi beaucoup de sexe, de nudité et de violence sanglante. Ceux qui dépassent tout cela et regardent la fin sont encore plus confus par la conclusion du film, qui ne fait que vous poser plus de questions.

Eh bien, certains fans se tournent vers les réseaux sociaux de Davis pour exprimer leur amour pour le film, mais beaucoup admettent également que le film était beaucoup trop difficile à gérer pour eux.

« J’ai besoin de quelqu’un pour m’expliquer la fin. Tellement confus », a écrit un spectateur.

Davis a en fait répondu, rassurant son fan confus, « Je comprends! »

Une autre personne était un peu plus opiniâtre avec ses pensées. «Ce film m’a mis mal à l’aise», ont-ils écrit. « Seulement pourrait en passer la moitié. »

Davis a même répondu à ce commentaire, en convenant gentiment avec son adepte: « C’est bon, je comprends! »

D’autres fans sont heureux de voir Davis dans un rôle qui est tout à fait différent de Charlotte, la romantique sexuellement naïve et désespérée qui l’a rendue célèbre dans « Sex and the City ».

« Le film n’était pas du tout ma tasse de thé, mais mon mari et moi l’avons regardé même si je devais tout lui expliquer parce qu’il ne pouvait pas garder une trace des vrais morceaux et des morceaux de roman », a écrit une personne dans les commentaires.

« Je n’arrêtais pas de dire que » Charlotte n’envisagerait certainement pas cela « », ont-ils ajouté. «Je dois admettre que le jeu d’acteur était parfait et que c’était bien de vous voir travailler comme un personnage complètement différent. Vous êtes une actrice fantastique et vous excellez dans tout ce que vous avez décidé. Bravo @iamkristindavis Je suis fier de votre talents. «

Un autre fan a écrit: « C’était tellement bon !!!! Nous avons dit à tout le monde qu’ils DOIVENT le regarder! »

Que ce soit ou non tu décidez de vous engager deux heures et de regarder le film dépend de vous, mais ne nous dites pas que nous ne vous avons pas prévenu en premier.

