My Hero Academia – Ce côté obscur est derrière Endeavour

À première vue, la vie des super-héros les plus puissants du Japon apparaît dans Mon université de héros comme un rêve: Effortdont le vrai nom est Enji Todoroki moyen est après la démission de Tout pourrait le héros professionnel le plus fort du Japon. Avec sa femme, il a quatre enfants obtenu, dont certains ont développé des spécialités encore plus fortes que lui.

Mais comme souvent, les apparences sont trompeuses et la vie d’Endeavour est plus complexe qu’initialement soupçonné. Nous vous dirons pourquoi sa vie est pas si harmonieux est et avec quels problèmes Endeavour est aux prises.

Endeavour : Seul le deuxième héros le plus fort de My Hero Academia

la bizarrerie « Flammes de l’enfer » lui permet de créer et de contrôler le feu. Par exemple, il peut utiliser les flammes pour temporairement voler dans les airs. Bien sûr, les flammes sont également idéales pour rôtir votre adversaire.

Armé de cette capacité, Endeavour visait à Le héros professionnel numéro 1 du Japon devenir. Mais cette position est restée longtemps occupée par All Might. Connaissant ses limites, Endeavour espérait atteindre son objectif sous la forme d’une suite.

De ses quatre enfants seulement développé Shotō les capacités qu’Endeavour espérait. Il l’a formé à l’extrême et ignoré le reste de sa famille en grande partie. Il a rendu la formation pour Shoto si difficile que le garçon agonie dû endurer.

Il était un père et mari cruelsqui a même mis sa propre femme en psychiatrie et le Contact entre Shoto et ses frères et sœurs interdit afin que son développement ne soit pas influencé négativement. Ses actions ont même abouti à l’un de ses enfants à un méchant devenu.

Cependant, après que All Might ait démissionné de son poste, Endeavour est devenu le héros professionnel n ° 1 du Japon. actions précédentes en question, puisqu’il ne s’est pas élevé par la performance mais par la démission de All Might. après un clarifier la conversation avec All Might il a fondamentalement changé son comportement.

Endeavour a réalisé ce qu’il avait fait à sa famille au fil des ans. Il s’est excusé auprès de sa famille pour son comportement et a juré un meilleur mari et père devenir. On peut être curieux de voir comment sa vie de famille va se poursuivre au MHA.