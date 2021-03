Configurer et activer un nouvel iPhone: voici comment

Voulez-vous configurer un nouvel iPhone? Avec notre guide, les premiers pas sont très faciles.

1. Allumez l’appareil

La configuration d’un nouvel iPhone commence par le réglage de la langue.

Appuyez sur le bouton d’alimentation de l’iPhone et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple. Ensuite, « Hello » sera affiché en plusieurs langues. Suivez les étapes décrites pour commencer. Si vous êtes aveugle ou malvoyant, vous pouvez activer VoiceOver ou zoomer à partir de l’écran « Bonjour ».

Choisissez votre langue lorsque vous y êtes invité. Appuyez ensuite sur votre pays ou région. Cela affecte la façon dont les informations sont affichées sur votre appareil, y compris la date, l’heure, les contacts, etc. À ce stade, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu Accessibilité pour le configurer. Ces aides peuvent optimiser la configuration et le fonctionnement du nouvel appareil.

2. Démarrage rapide avec un ancien iPhone d’iOS 11

Depuis iOS 11, les données personnelles et les mots de passe peuvent être facilement transférés depuis un autre iPhone.

Si vous achetez un appareil avec iOS 11 ou une version ultérieure, vous pouvez configurer votre nouvel iPhone très facilement. « Démarrage rapide » est le nom d’une nouvelle fonction à l’aide de laquelle vous pouvez transférer des mots de passe et d’autres paramètres personnels d’un autre iPhone ou iPad d’une manière particulièrement pratique. Pour ce faire, tenez simplement les deux appareils près l’un de l’autre et suivez les instructions à l’écran. Si vous ne souhaitez pas effectuer de démarrage rapide, appuyez sur « Configurer manuellement ».

3. Activer l’appareil: rien ne fonctionne sans une nano-SIM

Configurer un nouvel iPhone: configurer le WiFi et la carte SIM

L’étape suivante consiste à vous connecter à un réseau Wi-Fi, à un réseau cellulaire ou à iTunes pour activer l’iPhone et poursuivre la configuration.Appuyez donc sur le réseau Wi-Fi de votre choix ou choisissez une autre option.

Une carte SIM appartient à chaque téléphone mobile, et l’iPhone ne fait pas exception. Cependant, avec une carte SIM ou micro SIM normale, vous n’irez pas très loin avec les nouveaux iPhones. Vous avez besoin d’une nano SIM, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de téléphonie mobile. À vos risques et périls, vous pouvez couper des cartes dans d’autres tailles à l’aide de modèles, mais la négligence peut endommager la puce. La fente pour la carte SIM se trouve sur le bord droit du boîtier de l’iPhone, cette fente est ouverte par un petit clip inclus dans la livraison du smartphone. Vous pouvez également essayer l’une de ces alternatives à vos risques et périls.

4. Configurez Face ID / Touch ID et définissez le code

Configurer un nouvel iPhone: définir Face ID / Touch ID et le code

Si vous souhaitez déverrouiller votre iPhone très confortablement avec une analyse du visage ou une empreinte digitale, vous pouvez configurer Face ID ou Touch ID à l’étape suivante. Appuyez sur Continuer et suivez les instructions, ou appuyez sur Configurer plus tard dans Paramètres. Ensuite, définissez un code à six chiffres pour protéger vos données. Vous avez besoin d’un code pour utiliser des fonctions telles que Face ID, Touch ID ou Apple Pay utiliser. Si vous préférez un code à quatre chiffres ou défini par l’utilisateur ou si vous ne souhaitez pas utiliser de code, vous pouvez également le définir en conséquence dans les «options de code». Cependant, nous recommandons fortement un code pour une meilleure protection.

5. Récupérer ou transférer des données

Configurer un nouvel iPhone: transférer des applications et des données

Ici, vous pouvez maintenant spécifier si vous souhaitez restaurer des applications et des données à partir d’une sauvegarde ou transférer des données à partir d’un smartphone Android. S’il s’agit de votre premier smartphone ou si vous ne souhaitez pas importer d’anciennes données, vous devez sélectionner «Ne pas transférer d’applications et de données».

6. Configurez un identifiant Apple pour accéder à divers services

Configurer un nouvel iPhone: connectez-vous avec un identifiant Apple ou créez-en un nouveau

Vous devez maintenant configurer un identifiant Apple si vous n’en avez pas déjà un. Vous pouvez continuer sans la configuration, mais dans ce cas, vous ne pourrez utiliser votre iPhone que dans une mesure très limitée et, par exemple, vous ne pourrez pas effectuer d’achats dans l’App Store. Si vous avez oublié votre identifiant Apple, ces conseils vous aideront à le récupérer. Après cela, vous pouvez toujours configurer des éléments tels que iCloud Drive, mais cela ne peut qu’attendre.

7. Configurer les mises à jour automatiques

Configurer un nouvel iPhone: configurer les mises à jour automatiques

Sur les quelques écrans suivants, vous pouvez spécifier si vous souhaitez partager des données avec les développeurs d’applications et si les mises à jour iOS doivent avoir lieu automatiquement.

8. Configurer Siri: l’assistant vocal d’Apple

Configurer un nouvel iPhone: Configurer Siri

Siri est l’assistant linguistique d’Apple qui peut être un compagnon virtuel utile dans la vie quotidienne. Siri lit de la musique, tape des textes ou recherche des informations – le tout avec une simple entrée vocale. Si vous souhaitez utiliser Siri, vous pouvez maintenant configurer le service et prononcer quelques phrases. Mais cela peut également être fait ultérieurement.

9. Configurer l’heure de l’écran et d’autres options d’affichage

Configurer un nouvel iPhone: configurer l’heure de l’écran

Le temps d’écran vous donne des informations sur le temps que vous passez sur l’iPhone. Avec cette fonction, vous pouvez également définir des limites de temps pour l’utilisation quotidienne d’une application. Après avoir configuré la fonction Temps d’écran, vous pouvez activer True Tone si votre iPhone prend en charge cette technologie. Et avec le zoom d’affichage, vous pouvez ajuster la taille des symboles et du texte sur l’écran d’accueil.

Si vous possédez un iPhone X ou version ultérieure, vous pouvez également en savoir plus sur l’utilisation des gestes pour naviguer dans votre smartphone ici. Si vous possédez un iPhone SE (2020), iPhone 7 (Plus) ou iPhone 8 (Plus), vous pouvez régler la résistance au clic du bouton d’accueil.