7 séries similaires à Cobra Kai à ne pas manquer

Cobra Kai est l’une des séries les plus acclamées de ces derniers temps. Son succès avait déjà commencé après sa première sur YouTube Premium en 2018, mais depuis son arrivée sur Netflix fin 2020, son importance était encore plus grande.

La série est une suite dérivée de la trilogie de longue date Karate Kid, mettant en vedette Ralph Macchio et Pat Morita. Cobra Kai se concentre sur la vie de Johnny Lawrence (William Zabka), le rival de Daniel LaRusso dans le premier opus de la saga, plus de 30 ans après avoir perdu la finale du tournoi.

Cobra Kai met en vedette les premiers rôles principaux de Karete Kid, Macchio et Lawrence, qui servent de producteurs principaux et exécutifs. Au cours de trois saisons, et une quatrième à venir, nous avons pu revoir les deux Karetecs à une nouvelle étape de leur vie en tant que senseis, entraînant leurs propres élèves et s’affrontant à nouveau.

La série créée par Jon Hurwitz, qui a également Will Smith comme producteur, est une émission remplie de nostalgie, mais a également ses propres histoires à raconter, ce qui en fait la combinaison parfaite pour profiter de l’écran Netflix.

Dans Spoiler, nous vous recommandons une autre série de 7 similaires à Cobra Kai, certaines nostalgiques et d’autres plus liées à son thème, à ne pas manquer.

La série 7 que vous devez voir si vous avez aimé Cobra Kai

7. Bates Motel (5 saisons)

Si vous aimez les séries basées sur d’anciens films, Bates Motel est fait pour vous. Avec Freddie Highmore et Vera Farmiga, Bates Motel est une préquelle de Psycho, qui raconte l’histoire du psychopathe Norman Bates et de sa mère Norma Bates.

Disponible dans Claro Video







6. The Mandalorian (2 saisons, pour l’instant)

Une des séries qui a révolutionné 2020. The Mandalorian est une autre de ces séries qui nous a rempli de nostalgie mais qui a fait son chemin pour avoir sa propre importance. Le spin-off de Star Wars que presque personne n’avait demandé, mais que tout le monde a fini par aimer.

Avec Pedro Pascal, raconte l’histoire d’un Mandalorian solitaire qui parcourt la galaxie à la recherche de primes. Certains personnages emblématiques de la saga Star Wars apparaissent tout au long de la série.

Disponible sur Disney Plus







5. Fargo (4 saisons)

Cette série créée par Noah Hawley est un spin-off du chef-d’œuvre des Cohen Brothers du même nom. Fargo est l’un de ces films qui restera à jamais dans la mémoire des vrais cinéphiles. Avec Frances McDormand et William H. Macy, il a remporté 2 Oscars et a été nominé pour 5 autres en 1997.

La série est une production FX originale et est présentée comme un antagonisme du drame et du crime. Chaque saison raconte une nouvelle histoire et met en vedette différentes stars de l’industrie. Certains acteurs et actrices de premier plan qui ont traversé la série sont Ewan McGregor, Patrick Wilson, Kirsten Dunst, Martin Freeman et Billy Bob Thornton. Le spectacle devrait avoir une cinquième saison.

Disponible sur Netflix et HBO Go







4. Ash vs Evil Dead (3 saisons)

Ash vs Evil Dead est une série originale de Starz et fonctionne comme une suite du classique d’horreur The Evil Dead. Comme le film de 1981, il met en vedette Bruce Campbell et raconte l’histoire d’Ashley J. Williams, qui est le seul capable de sauver le monde de la destruction d’un fléau de Deadite plus de 30 ans après avoir échappé aux terreurs du mal. Mort.

Disponible sur Netflix et Movistar Plus







3. GLOW (3 saisons)

Nous avons du mal à recommander cette série, car même si elle a eu beaucoup de succès et vaut vraiment la peine d’être regardée, Netflix a annulé la production de sa quatrième saison alors que son tournage avait déjà commencé. Cependant, vous pouvez regarder les trois premiers versements et vous ne le regretterez pas.

Contrairement aux recommandations précédentes, cette série n’a rien à voir avec un autre film classique ou nostalgique. Mais si vous aimez les combats, les amours et les chagrins, et beaucoup de rires comme nous avons pu le voir dans Cobra Kai, GLOW est une série idéale pour vous.

Disponible sur Netflix







2. dans les badlands

Cette série originale d’AMC est un drame d’action-aventure qui raconte l’histoire d’un groupe de combattants vivant dans un avenir dystopique où les armes à feu ont été interdites.

Into the Badlands suit un guerrier qui cherche l’illumination dans une terre contrôlée par des seigneurs féodaux et le seul moyen de gagner une place dans la gloire est de se battre. Idéal si vous aimez les scènes d’action, les combats et un affichage technique incroyable.

Disponible sur Amazon Prime Video







1. Guerrier

Si vous avez aimé les films Karate Kid, il y a de fortes chances que vous ayez également apprécié les films de Bruce Lee tout au long de sa carrière d’acteur. En 2019, une série créée par Bruce Lee avant sa mort mystérieuse en 1973.

De nombreuses années plus tard, Jonathan Tropper et Justin Lee se sont associés pour créer cette incroyable série qui suit Ah Sham, un prodige des arts martiaux qui doit quitter sa ville natale en Chine pour vivre à San Francisco, où il deviendra l’homme de La guerre de tong la plus puissante de Chinatown.

Disponible sur HBO Go

D’un autre côté, si vous voulez voir une série pour toute la famille qui a également le karaté comme protagoniste, nous vous recommandons Wasabi Warrior. Il a été diffusé sur Disney Channel de 2011 à 2014 et suit un groupe d’étudiants d’une école de karaté qui doivent tout faire pour garder leur dojo ouvert. Cependant, c’est une série conçue pour les enfants et les adolescents, puisque les combats sont plus innocents, de nombreux problèmes ne sont pas abordés et le rire est l’une des ressources les plus utilisées. Il est disponible sur Disney Plus.