Concevoir l’écran d’accueil de l’iPhone : c’est ainsi que votre smartphone devient unique

Fatigué d’avoir le même écran d’accueil iPhone encore et encore ? Ici, vous pouvez découvrir comment modifier la disposition de l’écran d’accueil et concevoir votre smartphone Apple avec vos propres icônes d’application, arrière-plans et widgets.

À l’origine, Apple ne vous permettait même pas de concevoir l’écran d’accueil de l’iPhone selon vos souhaits. Heureusement, cela est devenu un peu plus facile depuis iOS 14. Avec la mise à jour logicielle de septembre 2020, Apple a permis de placer des widgets sur l’écran d’accueil. L’écran d’accueil de l’iPhone peut également être conçu avec votre propre fond d’écran et vos propres icônes d’application. Les options pour cela existent même depuis iOS 12. Nous allons vous expliquer comment cela fonctionne.

Personnaliser les widgets iPhone sur l’écran d’accueil : voici comment

Depuis iOS 14, vous pouvez placer les widgets iPhone n’importe où sur l’écran d’accueil et ajuster leur taille :

Maintenez votre doigt sur une zone libre de l’écran d’accueil de l’iPhone jusqu’à ce que les icônes de l’application commencent à vaciller. Appuyez sur l’icône plus dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez maintenant voir tous les widgets disponibles. Choisissez-en un, dimensionnez-le et appuyez sur Ajouter un widget. Tenez votre doigt et faites glisser le widget à l’emplacement souhaité. Appuyez sur « Terminé » dans le coin supérieur droit pour placer le widget sur l’écran d’accueil.





Dans iOS 14, vous pouvez placer des widgets où vous le souhaitez.



Image : © YouTube / Apple 2020



Créez vos propres widgets avec Widgetsmith

Pour encore plus d’individualité, vous pouvez même créer vos propres widgets iPhone pour votre écran d’accueil. Pour ce faire, vous avez besoin de l’application Widgetsmith de l’App Store. Une fois l’application téléchargée, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Widgetsmith. Sélectionnez la taille dans laquelle vous souhaitez créer un widget. Modifiez le nom du widget via « appuyez pour renommer » et entrez le nom souhaité. Appuyez sur le widget pour le modifier. Vous pouvez désormais choisir entre des variantes de widgets gratuits telles que des horloges ou des calendriers et des widgets payants. Vous pouvez également spécifier la police, la couleur de la police, la couleur d’arrière-plan et la couleur du contour ici. Enregistrez votre sélection avec le bouton « Enregistrer » dans la vue d’édition. Basculez vers votre écran d’accueil et ajoutez le widget nouvellement créé comme décrit ci-dessus.

Pointe: Si le widget ne s’affiche pas comme vous le souhaitez, c’est peut-être parce que vous avez déjà créé plusieurs designs avec Widgetsmith. Vous pouvez ensuite modifier le design en appuyant brièvement sur le widget iPhone et en le maintenant enfoncé. Ensuite, choisissez « Modifier le widget> Widget> Nom de la conception de votre widget créé. «

Modifier les icônes d’application sur l’écran d’accueil

Si vous souhaitez également modifier les icônes d’applications sur l’écran d’accueil de votre iPhone, vous avez deux options : soit vous recherchez des packs d’icônes prêts à l’emploi sur Internet et les téléchargez, soit vous pouvez créer vos propres icônes d’applications. Cependant, cela prend un peu de temps, car chaque image doit être disponible sous forme de fichier PNG carré avec une résolution d’au moins 300 x 300 pixels dans l’album photo de l’iPhone afin de pouvoir l’utiliser comme icône. Il est donc plus facile de télécharger des packs d’icônes prêts à l’emploi, comme ce pack d’icônes iOS 6 de DeviantArt. Changer les icônes fonctionne alors comme suit :

Ouvrez l’application Raccourcis. Appuyez sur l’icône plus dans le coin supérieur droit. Sélectionnez « Ajouter une action ». Pour les catégories affichées, vous choisissez « Scripts ». Vous verrez maintenant une liste. Sous la rubrique « Applications », vous sélectionnez « Ouvrir l’application ». Vous pouvez modifier ce script en appuyant sur « Sélectionner ». Dans les applications qui s’affichent ensuite, recherchez celle qui devrait avoir une nouvelle icône et appuyez sur « Suivant » dans le coin supérieur droit. Vous devez maintenant définir un nom pour le raccourci. Ne vous inquiétez pas, cela ne s’affichera pas plus tard sur l’écran d’accueil et ne sera utilisé que pour retrouver le raccourci. Confirmez le nom avec « Terminé ». Vous devez maintenant ajouter le raccourci à l’écran d’accueil de l’iPhone : Pour ce faire, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit du raccourci, puis sur les trois points dans le coin supérieur droit de l’écran. Sélectionnez « Aller à l’écran d’accueil ». Ensuite, le raccourci reçoit la nouvelle icône : appuyez sur l’icône de raccourci qui s’affiche sous l’en-tête « Nom et icône pour l’écran d’accueil », puis appuyez sur « Sélectionner une photo ». Trouvez l’icône que vous voulez dans l’album photo et coupez-la si nécessaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant modifier le nom de l’icône qui s’affiche à l’écran. À la fin, vous confirmez en appuyant sur « Ajouter ».

Votre raccourci avec l’icône de l’application souhaitée devrait maintenant être sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Vous pouvez la déplacer comme n’importe quelle autre application et organiser les icônes comme vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite supprimer l’application qui doit être remplacée par la nouvelle icône de l’écran d’accueil. Remarque, cependant : puisqu’il s’agit d’un raccourci, l’application de raccourci s’ouvre toujours en premier afin d’exécuter le raccourci. L’application souhaitée s’ouvre alors.

Concevez votre écran d’accueil iPhone avec votre propre fond d’écran

Le papier peint est la forme de personnalisation la plus simple et la plus rapide. L’image de fond sur l’écran d’accueil de l’iPhone peut être rapidement échangée et remplacée, par exemple, par votre propre photo :