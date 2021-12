Les 9 films de Noël les plus réconfortants sur Netflix

Noël est à nos portes et alors que certains regardent des films festifs depuis début octobre (vous savez qui vous êtes), d’autres commencent à peine à se détendre pour les vacances et recherchent des recommandations.

Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Nous avons répertorié neuf des meilleurs films de Noël pas trop ringards, mais assez ringards sur Netflix (à l’exception L’amour en fait, parce que c’est juste la tradition, non ?).

Emma Roberts et Luke Bracey jouent dans cette comédie romantique festive alors que deux étrangers en ont assez d’être célibataires en vacances acceptent d’être les plus platoniques l’un de l’autre toute l’année, seulement pour ressentir de vrais sentiments en cours de route. vacances a été un succès auprès des téléspectateurs lors de sa sortie en 2020 – à tel point qu’une suite est prévue.

Préparez-vous à prendre vos mouchoirs pour ce déchirant et réconfortant. Lorsque son mari met brusquement fin à leur mariage au moment où son fils se rend à l’université, Kate vide la nicheuse (Sexe et la ville’s Kristin Davis) décide de partir pour ce qui aurait dû être sa deuxième lune de miel avec son mari en Afrique seule. Après avoir aidé son guide à sauver un éléphant orphelin, ses instincts vétérinaires se manifestent et elle trouve un nouveau but – sans parler d’une romance potentielle (Rob Lowe).