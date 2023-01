Combien d’épisodes a Kacis, Terrorist Escape, la nouvelle série Star +

Étoile+

© Disney + TurquieNous vous disons combien d’épisodes la série Kacis qui a été créée sur Star + a

Kacis, Terrorist Escape, est la nouvelle série désormais disponible sur Star+, la plate-forme avec du contenu pour adultes de Disney + et la série turque de drame, de suspense, d’action et d’aventure attire déjà l’attention des interauras et ici Nous vous disons combien d’épisodes il a dans sa première saison et ce qu’ils sont.

Comment s’appelle aussi la série Fugitif? D’après le synopsis fourni par Étoile+: Mehmet, photographe de guerre ; Ilker, un journaliste ami de Mehmet ; et un groupe d’Allemagne, accompagné de l’activiste Zeynep, traverse illégalement la frontière pour visiter un village yézidi. « Lorsque le village est attaqué par une organisation terroriste, ils sont capturés. Maintenant, ils devront se battre pour leur vie pour s’échapper (…) certains membres meurent tandis que d’autres sont pris en otageest ».

Star + garde un peu le thème sans révéler autant de spoilers prévoit que Zeynep et Ilker seront soumis à toutes sortes de cruautés« Zeynep, pour être une femme, et Ilker pour être différent d’eux. Pendant ce temps, Mehmet parvient à éviter d’être capturé et tente de survivre seul. Mehmet n’a qu’une seule option pour se sauver lui et ses amis : infiltrer l’organisation comme l’un d’entre eux.« , détaille la plateforme de streaming dans le synopsis.

Déjà à partir des avancées, nous pouvons voir que ce groupe de photographes, journalistes et communicateurs sera confronté à différents défis au milieu des armes, de la violence et de la guerre au Moyen-Orient. La série, dont les épisodes durent environ 52 minutes, Il est recommandé aux personnes de plus de 16 ans et est en vedette Engin Akyurek, İrem Helvacıoğlu, Aras Aydin, Baie d’Onur, Aziz Capkurt Oui Levent Ulgen.

+ Combien d’épisodes a Kacis, Terrorist Escape et quels sont leurs noms :

La série a été écrite par le célèbre acteur Engin Akyürek (la valeur d’une mère, amour de contrebande), qui joue également dedans. Il s’agit d’un contenu Disney original pour sa plateforme Star+ composé d’un total de huit épisodes. et il était Réalisé par Yağız Alp Akaydınqui a fait partie de projets tels que Söz, El Topo, Ramo et AROG La série a été nominée deux fois pour les Turkish Golden Buttlerfly Awards, destinés aux projets de télévision et de musique turques.

Épisode 1: Non-retour

épisode 2: pire que mourir

Épisode 3: Un billet pour la liberté

Épisode 4: Qui es tu?

Épisode 5: Dîner avec le diable

Épisode 6: Un mort, un vivant

Épisode 7: Il s’appelle Nevi

Épisode 8: fugitif

