Aron Piper a visité le Mexique: la star Elite a partagé des photos très locales

Aron piper Il se trouve entre les acteurs espagnols les plus célèbres du monde après son rôle de Ander dans la célèbre série Netflix Elite. Le joueur de 24 ans a 12,6 millions d’abonnés et récolter les fans du monde entier. En Amérique latine ce n’est pas l’exception et dans les dernières heures les fans de la région ravi de la visite de la star au Mexique. L’interprète a partagé photos typiquement locales et fait sensation. Vue!

Alors que l’artiste berlinois nationalisé espagnol se prépare à lancer la quatrième saison d’Elite en juin, il fait également progresser sa carrière musicale. Cette année, il a sorti son premier album, Mufasa, et la vidéo officielle de la chanson du même nom atteint déjà 2,4 millions de vues en moins d’un mois. Cependant, entre-temps, Piper a décidé de prendre des vacances et s’est rendu au Mexique avec un groupe d’amis.

@ aron.piper



Cela a été vu sur son compte Instagram, où il a partagé des images très détendues en profitant de la chaleur des célèbres canaux de Xochimilco. Ses publications faisaient fureur d’être bon mexicain avec une bière locale à la main, dans un supermarché de la région, à côté d’une cabine téléphonique typique et un message pour les fans du pays: « Merci le Mexique ».

Photos d’Aron Piper lors de sa visite au Mexique

@ aron.piper



« Aron Piper au Mexique avec des photos trop mexicaines », « J’ai expliqué à ma mère que je devais aller à xochimilco chercher aron piper », était le ton des commentaires des fans de l’acteur qui ont célébré sa visite dans le pays. Bien que de nombreux fans voulaient aller à Xochimilco pour le rencontrer, Il a été rapporté que l’acteur avait quitté le Mexique ce vendredi.

Qu’arrivera-t-il à Ander, le personnage d’Aron Piper dans Elite 4?

La quatrième saison d’Elite sera marquée par la maladie d’Ander et comment elle se combinera avec sa relation avec Omar. « La maladie est comme la catharsis dans notre relation. Ander essaie de séparer toutes les bonnes choses qui sont proches de lui, toutes les personnes qui essaient de l’aider, pour ne pas nuire à son entourage »Piper a exprimé dans une interview avec El Periódico.