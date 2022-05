La demande inattendue de Netflix à Noah Schnapp pour continuer dans Stranger Things

Netflix

La quatrième saison de choses étranges se rapproche d’atteindre Netflix et Noah Schnapp a raconté quelques anecdotes telles que l’ordre inattendu de la production. Le rencontrer.

© GettyNoé Schnapp

Après trois ans d’attente et avec une pandémie entre les deux, la quatrième saison dechoses étranges est plus proche de la sortie que jamais. sera le prochain 27 mai lorsque la première partie des nouveaux épisodes est ajoutée au catalogue de Netflix. A cette occasion, les producteurs ont décidé de diviser la nouvelle édition en deux avant-premières, puis ils lanceront une cinquième saison en finale.

Cependant, au-delà de l’anxiété le retour de choses étrangeset de savoir ce qui se passera avec les garçons hawkins, la série connaîtra de nombreux changements. Bien sûr, les modifications n’ont rien à voir avec l’intrigue, mais avec le casting. Bon, il faut dire que, depuis la dernière fois que les acteurs se sont mis dans leurs personnages respectifs, ils ont beaucoup changé.

Trois ans, c’est long et les membres du casting choses étranges Ils ont grandi, ce ne sont plus des enfants et cela se voit. Mais, la vérité est que leurs personnages sont toujours dans la même chronologie dans laquelle ils ont commencé, c’est-à-dire qu’ils sont toujours des adolescents. A tel point que la production a dû se débrouiller pour que les téléspectateurs continuent de voir les acteurs de cette façon malgré leurs changements physiques et vocaux.

Pour cela, de Netflix, ils ont fait une demande spéciale et quelque peu inhabituelle à Noah Schnapp. L’acteur, qui donne vie à Will Byera accordé une interview à Aujourd’hui à l’occasion de la promotion de la quatrième édition et, là, il a raconté comment ils ont fait face aux différences qu’ils ont vécues à cette époque. « Je me souviens que dans la deuxième saison, ils m’ont dit que je devais baisser le ton de ma voix, que je devais parler à un niveau différent et être plus bas … J’ai dit: ‘Je ne peux pas faire ça, je suis plus comme ça», a expliqué l’artiste.

Pour sa part, Gaten Matarazzoqui était aussi l’un des invités du reportage en Aujourd’huia déclaré que pour ces nouveaux épisodes « il y a des différences entre scène et scène, mais elle a bien été enregistrée”. De même, lui, entre deux rires, a déclaré qu’il n’avait eu aucun problème pendant le tournage car il n’avait pas trop grandi : « J’ai la même taille depuis que j’ai 14 ans», a-t-il assuré. D’un autre côté, il a avoué qu’il croit que ce qu’ils ont fait dans l’histoire avec ces changements physiques dans le casting, « logique”.

