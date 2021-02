« The Good Doctor »: qu’arrivera-t-il à Shaun et Lea après ce « baiser » avec Cintia D’Souza

Shaun et Lea ont passé plusieurs tests depuis qu’ils ont commencé leur relation à la fin de la troisième saison de « Le bon docteur». Ils ont d’abord traité de la séparation en raison des restrictions relatives aux coronavirus, puis d’un dîner familial maladroit et enfin de la présence du Dr Cintia D’Souza.

PLUS D’INFORMATIONS: Dr Cintia D’Souza, pourrait-elle être le nouvel amour de Shaun?

Dans le chapitre précédent de la quatrième tranche du drame médical de abcMurphy a avoué être attiré par le nouveau résident en radiologie, à tel point qu’il rêva qu’ils s’embrassaient. Bien que Lea l’ait aidé à comprendre qu’il n’y a rien à craindre, les fans craignent toujours pour cette relation.

Surtout après le showrunner de « Le bon docteurDavid Shore a laissé entendre dans une interview avec TVLine que la romance pourrait ne pas durer longtemps. «Nous les voulions ensemble. Si ça va durer est une autre question, mais ça faisait du bien depuis le début », a-t-il déclaré à la fin de la troisième saison.

Le baiser entre Shaun et Cintia n’était qu’un rêve de Murphy (Photo: ABC)

Pour l’instant, de nombreux fans étaient convaincus que le couple saura surmonter ce nouvel obstacle. «J’ai également aimé la solution de Lea à tout cela avec Shaun et la femme qu’il aimait», a écrit l’utilisateur de Reddit Annber03.

«Les préoccupations de Shaun étaient valables, mais j’ai aimé que Lea lui rappelle qu’il n’est pas toujours aussi sérieux», a-t-il ajouté.

Aussi, comme rapporté par Express, sur Twitter Austin_dafoe a ajouté: «Cette énigme a été gérée avec succès! J’ai apprécié que Lea connaisse si bien Shaun et comment éteindre la flamme! » Un autre utilisateur a noté, « Shaun et Lea continuent à surmonter chaque bosse et à gérer les petits inconvénients par la communication avant qu’ils ne deviennent de vrais problèmes, heureux de le voir. »

Lea et Shaun ont réussi à surmonter tous les obstacles qui leur étaient présentés (Photo: ABC)

SHAUN ET LISEZ DANS «LE BON DOCTEUR 4»

Dans une précédente interview avec TVLine, Freddie Highmore, qui joue Shaun Murphy dans « Le bon docteur« Il a dit que » la chose excitante de cette année est de voir Shaun et Lea dans une relation plus mature. Je pense que nous nous sommes bien amusés tôt avec Shaun, avec Lea, et avec Shaun et Carly. [Hemos visto] Que chacun sache individuellement s’il s’aime et s’il veut être ensemble pour le long terme. Cette saison, nous pouvons explorer l’approfondissement d’une relation et de leur lien, et ce que cela signifie. «

«En tant que colocataires, ils vivaient ensemble. C’est très différent quand on vit ensemble en couple: quand on partage tous les espaces de cet appartement, quand on partage la même chambre, quand on dort dans le même lit … Il y a différents défis à ne pas sentir propre espace de la même manière que vous l’êtes. Et Shaun a toujours lutté avec le changement d’une manière ou d’une autre, ou quelque chose en dehors de la norme. Je ne sais pas si Lea voudra dormir sur un matelas par terre pour toujours. [que es la configuración actual de Shaun]. Chacun d’eux sera obligé de faire des compromis, comme nous le faisons tous dans les relations, et cela ne doit pas être une chose négative. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas penser individuellement, purement vous-même lorsque vous êtes avec quelqu’un d’autre », a ajouté l’acteur qui joue le Dr Murphy.