Comparaison de taille: Xbox Series X par rapport au reste des consoles

Si vous pensiez avoir tout vu … je dois vous dire que vous vous trompez. Les vidéos où Microsoft a donné son prototype à certains youtubeurs à quoi ressemble la console ils peuvent encore donner beaucoup plus d’eux-mêmes. Et cette version prototypée est une copie 1: 1 de l’original. On peut le voir depuis les ports d’entrée jusqu’à la construction de la box.

La chaîne Maniac Gaming nous a montré une comparaison de la taille de la Xbox Series X par rapport aux autres consoles de génération actuelle et aux générations passées.

La taille de la Xbox Series X

Ce sont les opposants: