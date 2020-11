Ce que Ray Charles avait en tête lors de l’enregistrement de ‘Georgia on My Mind’

Alors que Ray Charles a commencé à se constituer une clientèle nationale au début des années 1950, sa portée est devenue mondiale avec le hit de 59 «What’d I Say». John Lennon a rappelé combien de chansons (dont deux des Beatles) «What’d I Say» ont influencé au fil des ans.

Mais «What’d I Say», qui a culminé à la 6e place des charts pop Billboard, n’a marqué que le début d’une longue série de singles à succès pour Charles. En 1960, il atteint la première place du Billboard Hot 100 pour la première fois avec «Georgia On My Mind», qui reste l’une des chansons les plus appréciées de Charles.

Bien que cela ressemble à une chanson que Charles a écrite de son cœur, le grand Hoagy Carmichael (avec le parolier Stuart Gorrell) a écrit la chanson en 1930 – la même année que Charles est né dans la ville d’Albany, dans le sud-ouest de la Géorgie.

Quand Charles a repensé à l’enregistrement de « Georgia on My Mind » pour son album Le génie prend la route (1960), le natif de l’État de Peach a déclaré qu’il n’avait pas son lieu de naissance en tête.

Ray Charles a déclaré qu’il n’avait pas chanté « Georgia on My Mind » en pensant à l’État ou à une femme

Ray Charles en 1961 | Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images

CONNEXES: John Lennon a retracé 2 chansons des Beatles jusqu’à Ray Charles « What’d I Say »

Si vous connaissez quelques détails de la biographie de Charles, il pourrait être logique de l’imaginer chanter « Georgia on My Mind » en pensant à ses premiers jours. Charles est né en Géorgie d’une mère qui avait temporairement quitté son domicile à Greenville, en Floride.

Après la naissance de Charles, sa mère le ramena à Greenville, où il passa ses premières années. Ainsi, lorsque Charles a chanté «Dans des rêves paisibles, je vois / La route vous ramène» des décennies plus tard, vous seriez enclin à penser qu’il puisait dans la nostalgie de ses premiers jours sur terre.

Ce n’était cependant pas la motivation de l’interprétation émouvante de Charles «Georgia on My Mind». «Je ne rêvais pas de l’état quand j’ai enregistré la chanson, même si je suis né là-bas», a déclaré Charles dans son autobiographie Frère Ray (1978).

Alors peut-être était-ce une femme, pour qui il semble aspirer comme «d’autres bras se tendent»? En interprétant les paroles de Carmichael, Charles ne pensait pas non plus dans ce sens. «Je n’ai jamais connu une dame nommée Georgia», a déclaré Charles, notant la seule exception d’un ami de la famille.

Charles a dit qu’il avait chanté « Georgia on My Mind » simplement pour sa « belle mélodie romantique »

1960: Ray Charles (1930-2004) et Patricia en France | Roger Viollet via Getty Images

Gorrell, qui a écrit les paroles de la musique de Carmichael, a déclaré qu’il avait pensé aux mots tout en pensant aux climats plus chauds une nuit glaciale en tant que jeune homme à New York. Et il ne dirait pas s’il pensait aux bras d’une femme ou à ceux d’une ville natale.

En d’autres termes, il était un écrivain au travail avec Carmichael, un compositeur pop magistral. Et Charles répondait à l’air que Carmichael avait écrit. «C’était juste une belle mélodie romantique», a déclaré Charles dans Frère Ray, environ 18 ans après son enregistrement. «Et je le chante encore la plupart des soirs que je joue.»

Si vous regardez la liste des pistes de Le génie prend la route, vous voyez, Charles ne pensait pas seulement à la Géorgie ces sessions. Le LP se compose entièrement de chansons de lieu, de «Alabamy Bound» à «Mississippi Mud». Mais le biographe de Charles a noté que le chanteur était en larmes lors de l’enregistrement de «Georgia on My Mind».

La façon dont «Georgia on My Mind» s’est connectée avec le public a également placé la piste à un niveau totalement différent du reste de Le génie prend la route. En 1979, lorsque la Géorgie en a fait la chanson officielle, on peut parier que l’enregistrement de Hoagy Carmichael de 1930 n’était pas celui auquel les gens pensaient.