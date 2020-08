Bon à savoir: cela se produit dans votre manette PS4

Nous avons toujours des contrôleurs PS4 et d’autres manettes de jeu en main. Qu’y a-t-il réellement dans le couvercle en plastique et comment fonctionne l’électronique qui envoie des entrées aux boutons et des bâtons à la console? Une vidéo pédagogique l’explique!

Nous avons probablement tous une idée approximative de ce qui se passe à l’intérieur d’un contrôleur: des boutons enfoncés ferment les circuits sur les circuits imprimés, les signaux électriques vont aux puces et finalement à la console, où ils sont convertis en commandes de jeu. Une vidéo de la chaîne YouTube Branch Education (via PushSquare) explique désormais le monde fascinant du fonctionnement interne du contrôleur de manière plus précise et toujours compréhensible – même pour les personnes sans diplôme en génie électrique.

Vidéo pairs sous le capot de la manette de jeu

Nous apprenons: Oui, c’est vrai avec les boutons et les circuits – du moins en gros. Le fonctionnement des sticks analogiques et la réponse à la question de savoir pourquoi un contrôleur “sait” réellement jusqu’où et dans quelle direction vous avez poussé le stick sont très instructifs. La construction sur laquelle reposent les parties visibles des petits bâtons de contrôle est complexe. Le point pivot (littéralement) est un petit disque métallique qui se gratte sur un anneau métallique …

“Je n’y peux rien, c’est la faute de l’essuie-glace du potentiomètre!”

Alors que la vidéo démonte un contrôleur PS4, les contrôleurs Xbox, les contrôleurs de commutation et à peu près tout autre périphérique d’entrée fonctionnent de la même manière. Une éducation complète sur les propriétés mécaniques fines des manettes de jeu a naturellement aussi ses possibilités d’application dans la vie de tous les jours: Enfin, nous pouvons précisément blâmer le composant contrôleur, qui cette fois était responsable de notre départ prématuré de “Fall Guys”!