Il est temps de retrousser tes manches et d’aller au combat

En ces temps d’isolement, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C’est retrousser ses manches et entreprendre. Pour cela, nous partagerons quelques précieux conseils pour faire fonctionner l’entreprise que vous choisissez.

Quelle que soit la branche que vous décidez de suivre, les suggestions ci-dessous sont généralement valables et vous aideront certainement beaucoup. Profitez de chacun d’eux et devenez un entrepreneur prospère!

Prix ​​attractifs

En temps de crise ou non, les consommateurs rechercheront toujours les meilleurs prix afin de pouvoir investir leur argent de la meilleure façon. Il est également important d’avoir l’humilité de réaliser qu’il ne sert à rien de facturer le même prix (ou un prix très proche) d’un autre endroit avec un nom déjà établi sur le marché. N’oubliez pas que vous partez de zéro et que vous devez vous faire un nom. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir de pertes, mais cela ne sert à rien de facturer des prix élevés pour faire d’énormes profits dès le début. De cette façon, vous n’irez pas loin.

Etudier le marché

Tout en choisissant votre type d’entrepreneuriat, vous devez également étudier le marché, analyser l’industrie que vous avez choisie, comment le marché a besoin de quelqu’un d’autre travaillant dans la région et quelle est la meilleure façon d’atteindre et d’approcher votre public cible. Cette étape est essentielle pour ne pas investir de l’argent dans le mauvais sens et cela a peu de chances d’aller bien. Concentrez-vous sur cette étude aussi longtemps que nécessaire. Même s’il y a une opportunité, demandez l’aide d’un professionnel pour cela. Même si vous devez investir un certain montant dans ce conseil, cela en vaudra la peine! Ici, dans cette étape, vous pouvez également vérifier si votre entreprise doit être formalisée au MEI (microentrepreneur individuel). Assurez-vous de faire cette vérification pour donner une image encore plus professionnelle.

Faire le calcul

Afin d’éviter des pertes et, oui, des profits – même pour facturer des prix justes, comme nous l’avons déjà dit – il est nécessaire de mettre toutes les informations sur papier et de faire des comptes, de nombreux comptes. Combien vous dépensez en essence pour livrer vos produits, vos dépenses en matières premières, eau, électricité, téléphone pour parler à vos clients, internet, main-d’œuvre, bref, absolument tout ce qui comprend n’importe quelle somme d’argent doit entrer dans le compte afin que vous puissiez trouver le bon prix final.

Plan d’affaires

Créez une structure pour votre entreprise, car ce n’est qu’avec une planification bien faite que vous obtiendrez de bons résultats. Cette étape doit être effectuée juste après l’étude de marché et, peut-être, ce sera la partie la plus longue du processus, car vous devrez structurer la façon dont le travail quotidien sera, les fonctions, combien vous aurez besoin (et pouvez) investir dans les matières matière première, main-d’œuvre, pensez au profit dont vous aurez besoin par mois pour couvrir le montant investi initialement, etc. Assurez-vous de faire votre plan d’affaires, car il organisera votre nouveau travail. Si vous le souhaitez, Sebrae fournit un logiciel qui vous aide dans cette étape du processus.

Sois patient

Il est très difficile (et rare, actuellement) de réussir du jour au lendemain, car le marché est saturé et vous devrez trouver votre différentiel pour conquérir votre audience. Ce n’est qu’après avoir gagné des clients fidèles que vous commencerez à voir des résultats, mais cela peut prendre du temps, voire des mois. Sois patient. Si votre entreprise a été structurée et pensée de la bonne manière, les chances de succès sont énormes. Habituellement, une entreprise prend du temps pour commencer à faire des profits importants, alors n’abandonnez pas trop tôt!

Partager

Quel que soit le segment dans lequel vous entrez, la publicité est la pierre angulaire de l’entreprise. Sans compter qu’aujourd’hui, tout divulguer est beaucoup plus facile qu’il y a dix ans, puisque nous avons internet et les réseaux sociaux en notre faveur. D’ailleurs, vous n’aurez même pas à dépenser en brochures, par exemple (pensez-y: une brochure implique un professionnel pour développer l’art, une imprimerie pour imprimer avec qualité et quelqu’un pour faire la distribution, c’est le moins qu’on puisse dire). Cela vaut la peine d’utiliser le Web comme plate-forme publicitaire principale et, si possible, d’investir un peu dans la publicité plus traditionnelle, afin de toucher tous les types d’audience.

Penser au-delà

Ne stagnez pas dans le présent. En tant que votre propre patron, votre entreprise ne progressera et ne se développera que si vous pensez à l’avenir, comme personne d’autre ne le fera. Organisez votre réflexion quotidienne sur la croissance, la maturation et les revenus. Investissez dans de nombreux domaines: marketing, publicité, comptabilité, financier, commercial, nettoyage, parmi tant d’autres qui existent dans une vraie entreprise – commencez à investir dans la forme et le montant que vous pouvez, mais ne laissez rien de côté, car vous penserez à l’avenir votre entreprise et la matérialisation de plus grands rêves.

Mise à jour et professionnalisation

Les cours professionnels, les conférences et toute autre forme de mise à jour du marché sont toujours extrêmement importants pour que vous puissiez améliorer ce que vous offrez à la population. Il existe des cours en ligne ou en face-à-face qui en valent la peine et souvent le prix n’est pas si élevé – vous pouvez trouver des cours gratuits, y compris. Sebrae et SENAI offrent une vaste gamme de cours professionnels et de recyclage, qui valent le détour. De plus, il existe d’autres plates-formes comme iPED, un site Web avec de nombreux cours (avec certification) – tous sont offerts gratuitement ou avec des cours payants, quel que soit votre besoin.

Cherchez simplement ce qui est bon à cet égard près de chez vous et investissez votre temps et votre argent dans quelque chose qui ne portera que des fruits!