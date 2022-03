Les utilisateurs de Heardle qualifient le jeu addictif d’aujourd’hui de « drogue passerelle »

Les joueurs du jeu musical quotidien viral, qui a été créé comme « un hommage respectueux à Wordle avec une touche musicale », se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions sur Heardle 12 le 9 mars 2022 – et il est sûr de dire que les joueurs sont bel et bien accros !

Un utilisateur a écrit sur le jeu, parmi d’autres jeux quotidiens similaires comme Quordle: « Ouais. Il est temps de faire Dordle, Quordle, Heardle et Octordle. Médicament passerelle [sic]”.

Un autre joueur, Brian, a réussi à deviner le Heardle d’aujourd’hui lors de son premier essai et a simplement dit : « Boom ! »

Le nouveau jeu, bien nommé Heardlevoit les joueurs décoder l’artiste et le nom de la chanson en une intro musicale en aussi peu d’essais que possible – et les fans adorent ça.