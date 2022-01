Shingeki no Kyojin : quand et à quelle heure regarder l’épisode 4 de l’Ultime Saison – Partie 2

Animé

Le quatrième épisode de l’anime promet bien plus d’action après les événements du troisième qui ont choqué tous les téléspectateurs, sauf ceux qui avaient déjà lu le manga. A cette époque sera la première!

© CarteShingeki no Kyojin : quand et à quelle heure regarder l’épisode 4 de l’Ultime Saison – Partie 2.

Nous parlons au nom de tous les fans d’anime quand nous disons qu’il est encore difficile de se remettre de ce qui s’est passé dimanche dernier dans la deuxième partie de la dernière saison de Shingeki no Kyojin. Les personnages sont entrés dans une phase où il semble qu’il n’y ait pas de retour, mais la série a encore beaucoup plus à donner et continuera l’histoire dans l’épisode 4, où ils promettent des moments plus excitants. Sachez à quelle heure il arrivera !

« Frères et sœurs », était le chapitre précédent, qui commençait directement avec l’ouverture en raison du niveau d’action qui viendrait plus tard. Il avait le synopsis suivant : « Le titan bête et le titan fondateur. Le conflit tourne autour des titans qui sont la clé de la situation. Quel est le but de ces deux frères dont les souvenirs et les sentiments s’entremêlent ? ».

Alors que zéké Il est blessé au sol, après l’attaque des Marleyans commandés par Pieck, ils tentent de stopper Éren qui s’approche de lui, puisqu’ils ont besoin d’entrer en contact. Tellement de Reiner Quoi Galliard ils essaient de se battre contre le jeune Jaeger, mais leurs tentatives ne semblent pas suffisantes. Avec le peu de force qu’il lui restait, la bête titan s’est préparée à crier et à transformer ceux qui ont pris sa moelle en titans, mais ils essaient de l’arrêter en Falco. Cependant, il fait la sourde oreille et continue son cri qui convertit les humains.

Falco maintenant attaquer Reiner pour l’aider à s’échapper, mais décide d’aller chercher porc et le dévore d’une bouchée. zéké il a fait le mort pour qu’ils le croient ainsi, Eren reprend sa forme humaine pour prendre la main de son frère aîné, mais Gabi l’arrête en tirant sur le porteur du fondateur, le décapitant.. Heureusement pour les Jaegers, ils parviennent à prendre contact et se dirigent tous les deux vers la Coordonnée, où elle les attend. Ymir Fritz. La vérité c’est que zéké portant déjà les pouvoirs du fondateur et qu’elle reçoit des ordres de ceux qui ont du sang royal, comme lui. En fin de compte, il a eu ce qu’il a toujours voulu, mais il a plus de projets avec Éren.

+Quand Shingeki no Kyojin dernière saison partie 2 épisode 4 première?

L’épisode 4 de la deuxième partie de la quatrième saison, intitulé « Souvenirs du futur« , sera diffusé ce dimanche 30 janvier 2022. Un chapitre par semaine arrivera jusqu’à ce qu’il soit étendu aux 12 annoncés officiellement jusqu’à présent.

+Comment regarder Shingeki no Kyojin final season part 2 episode 4 ?

Vous pouvez regarder le premier épisode de la dernière saison, partie 2 le dimanche 30 janvier 2022 en HD et avec des sous-titres espagnols sur Crunchyrollmais seulement pour quiconque utilisateurs premium. Dans le cas où vous auriez une version gratuite, il faudra patienter une semaine pour qu’elle soit disponible.

+ A quelle heure regarder l’épisode 4 de la partie 2 de l’ultime saison de Shingeki no Kyojin ?

Mexique: 14h45

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 15h45

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 16h45

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 17h45

Espagne: 21h45

