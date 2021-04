Comment utiliser Runaway Aurora, le filtre qui crée des papiers peints étoilés au rythme de la musique virale sur TikTok

Ces jours-ci, les utilisateurs d’Instagram et de TikTok ont ​​commencé à se retrouver confrontés à un nombre toujours croissant de vidéos avec un grand impact visuel, mais se ressemblant toujours à certains égards: des clips avec des effets rétroéclairage extrême, dans lequel les sujets sont immortalisés dans une faible lumière avec ciel étoilé et couchers de soleil surréalistes comme arrière-plan pour eux. Les films ne sont pas le résultat des compétences photographiques de ceux qui détiennent le smartphone, ou du moins pas seulement: faire l’essentiel du travail, c’est Aurore fugitive, une filtre vidéo présent sur Instagram qui se dépeuple précisément à cause des résultats qu’il est en mesure d’obtenir.

L’esthétique des vidéos publiées trahit la provenance commune, même simplement à cause de la chanson qui résonne en arrière-plan. En fait, le nom du filtre n’a pas été choisi au hasard par son auteur: Fuyez est le nom d’une chanson de 2015 de La chanteuse norvégienne Aurora, et la lecture de la piste est encodée dans le filtre. Runaway Aurora est utilisé à partir d’histoires Instagram et prévoit de filmer les sujets souhaités comme dans un filtre vidéo courant sur Instagram, ou en maintenant le bouton d’enregistrement enfoncé: la capture démarre normalement, mais les notes de la chanson marquent l’apparition de l’effet rétro-éclairage dans certains moments très spécifiques, dans laquelle les protagonistes décident généralement de se mettre dans des poses scénographiques.

En termes simples, vous ne pouvez pas utiliser l’effet graphique sans que la vidéo résultante ne sorte joué avec la chanson. Choisir une autre combinaison musicale en post-production briserait la synchronisation entre l’apparition de l’effet et la progression de l’audio, c’est pourquoi la plupart des utilisateurs ne tentent même pas une opération similaire. Le résultat est d’ailleurs suggestif, à tel point que le filtre – né sur Instagram par le créateur numérique Renald Maulana Fadli – fait également sensation sur la plateforme de partage de vidéos TikTok où il a déjà totalisé environ 15o millions de vues.

Où est-il et comment utiliser le filtre Runaway Aurora

Le filtre peut être trouvé en pointant le navigateur vers cette adresse à partir du smartphone et en ouvrant le lien avec l’application Instagram. Pour obtenir le meilleur effet possible, en plus de synchroniser dans le temps avec la musique qui joue, l’idéal est d’être pris à contre-jour ou ayez une bonne source de lumière derrière vous – comme le ciel ou une fenêtre ouverte. En fait, le filtre calcule les contrastes entre les lumières et les ombres dans l’image pour se transformer en silhouettes tout ce que la caméra perçoit en dessous d’un certain seuil de luminosité, et remplace les potions d’images bien éclairées par un ciel parmi celles présentes dans sa base de données. Une fois la vidéo obtenue, ceux qui souhaitent utiliser l’effet sur TikTok peuvent simplement l’exporter via la fonction Enregistrer d’Instagram et la télécharger sur la plate-forme de partage vidéo opposée.

