Qui est la soeur de Bella Thorne? Tout ce qu’il faut savoir sur Kaili Thorne

Bella Thorne, que vous connaissez peut-être grâce à son arnaque OnlyFans, est également une ancienne star de Disney Channel de l’émission « Shake It Up », qui mettait également en vedette l’actrice « Euphoria » Zendaya. Thorne a partagé sa plate-forme NSFW en septembre 2020 et a affirmé avoir gagné plus de 2 millions de dollars auprès de ses abonnés, facturant plus tard 200 dollars pour une photo de nu à la carte qui n’a en fait pas fini par être nue du tout.

En raison des demandes de remboursement des clients, OnlyFans a mis en place de nouvelles politiques préjudiciables aux travailleuses du sexe qui utilisent le site pour gagner de l’argent, comme une politique de retrait de 30 jours et un pourboire maximum de 100 € des abonnés.

Mais juste au cas où Thorne n’aurait pas appris sa leçon de tout cela, sa sœur, Kaili Thorne, a également rejoint OnlyFans, suscitant la controverse.

Qui est la sœur de Bella Thorne, Kaili Thorne?

Kaili Thorne est née le 19 février 1992 en Floride. Le nom de Kaili est en fait hawaïen, ce qui signifie «murmure de l’océan». Vous prononcez son nom comme Kylie.

Il n’est pas étonnant qu’elle porte un nom hawaïen, car en grandissant, elle a passé ses premières années à Hawaï avec sa mère. Puis, à l’adolescence, elle a déménagé à Miami pour être avec son père et trois demi-frères et sœurs plus jeunes, Dani, Remy et Bella.

Quand Kaili a vieilli, elle a commencé à étudier et à jouer à New York, où elle a fait ses débuts. Elle vit maintenant à Los Angeles, en Californie.

Le père des frères et sœurs, Delancey Reinaldo Thorne, est décédé en 2007 à l’âge de 44 ans des suites d’un accident de moto. Il était d’origine cubaine et italienne.

Kaili Thorne est maintenant sur OnlyFans.

Après les vagues que Bella a faites sur OnlyFans, Kaili a décidé de rejoindre le site elle-même.

Actuellement, le profil OnlyFans de Kaili compte plus de 134000 likes, il semble donc qu’elle interagit beaucoup avec ceux qui s’abonnent à son contenu – même si cela ne tient pas compte du type d’attention que Bella elle-même a obtenue sur la plate-forme. Pourtant, il est tôt – cela pourrait changer!

Kaili Thorne a été critiquée pour ses commentaires sur le travail du sexe.

En septembre 2020, Kaili a profité de son histoire Instagram supprimée depuis pour répondre à un commentaire qu’elle a partagé en ligne dans lequel elle avait écrit qu’elle ne croyait pas que le travail du sexe était un vrai travail.

Elle a reçu toutes sortes de réactions négatives (ainsi que les réactions négatives de rejoindre OnlyFans après que sa sœur ait fait partie d’une controverse qui leur enlève les moyens de subsistance des travailleuses du sexe, bien sûr).

« L’argument est que le sexe ne doit pas être un travail. C’est pourquoi il se transforme en trafic d’êtres humains et doit être arrêté. Le travail du sexe n’existe pas. Ce n’est pas réel », a-t-elle déclaré. « Est-ce que je dirais que c’est légitime? Non. Rien de » sucer du crack « n’est légitime. »

Kaili a affirmé qu’elle ne répondait qu’aux femmes commentant son compte OnlyFans et a défendu ses propos, en disant: « Je n’appelais aucune travailleuse du sexe » salope insatiable « ou tout autre type de merde. Je dirigeais mes commentaires vers ces derniers. des filles qui s’appellent ainsi … Je dis que puisque le sexe n’est pas un travail pour moi, je ne considère pas que c’est un travail pour moi … Je ne le dis pas à propos de quelqu’un d’autre. Ce que les gens font dans la vie est leur choix. «

Kaili Thorne est une actrice.

Bien que Kaili ait trouvé une maison sur OnlyFans, son rôle principal est d’acteur, un peu comme sa sœur. Bien qu’elle n’ait pas eu de rôle à l’écran depuis 2017, elle a joué Charlotte dans la série télévisée « Children of the Machine » et a joué des rôles plus petits dans des émissions telles que « CSI: Miami », « The OC » et « Lincoln Heights . «

Elle a également créé un compte YouTube appelé Kaili Thorne et a mentionné dans sa première vidéo d’octobre 2020 qu’elle avait créé la chaîne en tant que série à durée limitée où elle présenterait plusieurs invités parlant de sexe, de traumatisme de la vie passée, de traumatisme de la vie actuelle, de traumatisme de l’enfance. , mais aussi du rock and roll et de la drogue.

Son compte ne contient actuellement que deux vidéos: la vidéo d’introduction et une autre avec une interview avec sa sœur, Dani Thorne. Elle a également mentionné dans sa première vidéo qu’elle avait de nombreuses passions comme écrire des films, des scénarios, des romans et qu’elle lisait beaucoup.

Qui sort avec Kaili Thorne?

Cela fait un moment que Kaili n’a pas publié de photos sur Instagram avec quiconque semble être un autre significatif. Mais à la fin de 2019, elle posait fréquemment avec l’entraîneur de football Brett Lietzke.

Il est difficile de dire s’ils sont toujours ensemble ou s’ils sortaient ensemble au début, mais à ce stade, il y a de très bonnes chances que Kaili soit une femme célibataire.

Kaili et sa sœur Bella semblent assez proches.

Bella et Kaili semblent passer beaucoup de temps ensemble (du moins, selon le compte Instagram de Kaili), et ils sont également souvent vus avec leur autre sœur, Dani.

C’est agréable de voir leur relation étroite, qui leur a probablement été inestimable au fil des ans alors qu’ils ont grandi sous les projecteurs.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.