Nokia anticipe ce nouveau mobile XR30 : tout-terrain, pas cher et très intéressant

Ce nouveau Nokia XR30 signifierait le renouvellement du mobile tout-terrain et abordable le plus intéressant du catalogue Android.

Nokia veut renaître en 2023, en pariant avant tout sur des téléphones portables durables et très bon marché.

Après une période d’ostracisme et commençant ce 2023 avec un changement de logo controversé, la vérité est qu’il semble que Nokia veut renaître de ses cendres sous le commandement de HMD Global, mettant aussi heureusement de côté ses folies acclamées et son retour dans le passé pour se concentrer maintenant sur une gamme de smartphones moins chère et plus durable qu’il a commencé à nous apprendre il y a quelques semaines avec les nouveaux Nokia C22, C32 et G22 fabriqués avec des matériaux recyclés.

Et maintenant, nos amis de WinFuture nous montrent qui devrait être votre choix ultra-résistant plus intéressantEh bien, nous parlons d’un modèle mobile qui boira du Nokia X30 5G en termes de design et de concept, bien que dans son cas créé spécifiquement pour renouveler le SUV XR20 abordable qui est déjà dans les magasins depuis deux ans de la manière la plus intelligente .

Ce nouveau mobile devrait s’appeler Nokia XR30bien qu’en termes de développement il semble que la firme d’origine européenne l’appelle comme Sentinelle 5Gcar toutes les fuites mentionnent ce nom de modèle qui ne sera probablement pas son nom commercial au final.

Évidemment, dans le cas d’un mobile plus basique nous ne verrons pas de timbres ZEISS ou de vantardises exquisesmais plutôt un design fonctionnel et une finition plus résistante et robuste que la moyennemême si cela signifie ne pas trop se soucier de l’optimisation frontale avec des cadres plus proéminents que ce à quoi nous sommes habitués, en plus de des lignes industrielles incomparables qui caractérisent tous les appareils ‘robuste’.

Il n’y a pas grand chose de nouveau, car nous avons tout vu dans ces Nokia X30 et Nokia XR20 qui s’entremêlent pour donner vie à un appareil qui gardera le lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation latéralen plus de deux caméras qui, oui, se déplacent vers le coin supérieur gauche dans une disposition arrière plus conforme aux mobiles Nokia les plus modernes.

Nokia XR30, galeries photos de ses deux finitions (noir et vert)

On ne connaît pas son chipset, ni la taille finale ni la technologie de son écran, mais on sait que les prototypes ont 6 Go de RAM ainsi qu’avec 128 Go de stockage on ne sait pas si extensible, en plus d’un Batterie de 4 600 mAh avec charge rapide de 33 watts pour alimenter l’ensemble.

Le module photographique arrière dispose d’un Capteur principal de 64 mégapixelsqui arrivera accompagné d’un autre capteur secondaire de type ultra grand angle et 8 mégapixels. Sur le devant il y aura une autre caméra, dans son étui 16 MP et placé derrière un trou À l’écran.

Concernant la disponibilité et les prix, on parle d’un présentation tout au long de ce premier semestre de l’annéesûrement plus proche de l’été, avec un prix estimé d’environ 499 dollars ce qui sera sans doute cohérent avec sa (peu) concurrence dans le catalogue Android et dans l’industrie par extension.

