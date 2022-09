La saison 2 de Feud de FX présente Demi Moore dans le rôle d’Ann Woodward

Demi-Moore rejoint la deuxième saison de FX’s Querelle comme Ann Woodward, Variété rapporté plus tôt cette semaine.





Saison 2 de la série d’anthologies de Ryan Murphy Querelle racontera l’histoire vraie de l’amitié de Truman Capote avec de nombreux membres de la haute société new-yorkaise jusqu’à ce qu’il publie des extraits de son roman inachevé Prières exaucées, qui révélait tout sur l’élite de New York. Selon les sources de Variety, Moore a été choisie pour incarner la mondaine, mannequin et actrice de radio de New York Ann Woodward, qui a été tristement accusée du meurtre de son mari en 1955.

Moore rejoint les membres de la distribution précédemment annoncés Diane Lane, Calista Flockhart et Chloë Sevigny. Naomi Watts apparaît également dans la série, ainsi que productrice exécutive, aux côtés de Tom Hollander, avec Hollander prêt à jouer Capote. Gus Van Sant est à bord pour diriger l’intégralité de la deuxième saison de 8 épisodes de Querelle, avec Jon Robin Baitz signé comme scénariste et showrunner. Murphy sera le producteur exécutif via Ryan Murphy Productions avec Dede Gardner de Plan B, Tim Minear et Alexis Martin Woodall, par Variété.

Au début, il a été annoncé que la deuxième saison de Querelle concernerait Charles, prince de Galles, et Diana, princesse de Galles. Cependant, FX a finalement abandonné ce concept pour celui sur le roman inachevé de Truman Capote. La première saison de Querelle diffusé à l’avant-avant (c’est-à-dire Opposés solaires pour pré-COVID) en 2017, et il mettait en vedette Jessica Lange dans le rôle de Joan Crawford et Susan Sarandon dans le rôle de Bette Davis. La saison a fait ses débuts sous les acclamations de la critique et s’est concentrée sur la relation entre les deux actrices lors de la réalisation de What Ever Happened to Baby Jane?





Qui est Anne Woodward ?

Ann Woodward était une mondaine, showgirl, mannequin et actrice de radio américaine, qui a été élue « La plus belle fille de la radio » en 1940. Elle est devenue une figure controversée de la haute société new-yorkaise après avoir été soupçonnée d’avoir tué son mari William Woodward Jr. en 1955. Bien qu’Ann n’ait jamais été reconnue coupable du crime, arguant pour sa défense qu’elle avait pris Woodward pour un cambrioleur, l’incident a terni à jamais sa réputation. Elle a été bannie de la haute société – et ce que Truman Capote a écrit à son sujet n’a pas aidé avec les rumeurs.

Magazine de la vie appela l’événement « Le tournage du siècle » et en 1975, lorsque Truman Capote publia des extraits de Prières exaucées, il a accusé Woodward d’être responsable de la mort de son mari. Mais avant que les extraits ne soient publiés dans Écuyeril y avait une telle frénésie médiatique qu’elle s’est suicidée avec du cyanure.