Voici les étapes à suivre pour transférer vos photos de Google Photos vers iCloud sur Windows, Mac et iPhone.

Actuellement, changer un appareil mobile pour un autre de meilleure qualité c’est devenu une odyssée, encore plus si vous décidez de changer de système d’exploitation. Et est-ce que l’un des inconvénients les plus courants lors du changement de mobile (Android ou iOS) est le galerie et fichiers qui y sont stockés.

Clairement pour certains, cette tâche est la plus lourde, cependant, grâce à Google Photos, ce travail devient relativement facile une fois l’option de sauvegarde de la galerie de photos.

Auparavant, nous vous avions expliqué comment transférer des photos d’iCloud vers Android avec Google Photos et cette fois nous vous montrerons comment transférer des photos de Google Photos vers iCloud et ainsi vous avez les deux méthodes disponibles.

Comment transférer des photos de Google Photos vers iCloud sur Windows et Mac

Gardez à l’esprit que l’application Google Photos peut fonctionner parfaitement dans le Écosystème iOS. Cependant, si vous le souhaitez arrêter d’utiliser Google Photos et basculer en permanence vers le système de stockage cloud de iCloud, voici ce que vous devez faire:

Tu y vas en premier Compte Gmail et entrez dans la section photos.

et entrez dans la section photos. Il affichera toute votre galerie précédemment enregistrée dans l’application Google Photos . Maintenant, sélectionnez les photos que vous souhaitez avoir dans votre compte iCloud .

. Maintenant, sélectionnez les photos que vous souhaitez avoir dans votre compte . Téléchargez les photos sélectionnées. Si vous ne savez pas comment faire, cliquez simplement sur le bouton trois points situé en haut à droite et cliquez sur option « Télécharger ».

Vous commencerez alors le processus et chacune des photos sélectionnées sera téléchargée dans un Fichier .RAR . À la fin, décompressez le fichier et vous aurez immédiatement toutes les photos téléchargées sur votre ordinateur.

. À la fin, décompressez le fichier et vous aurez immédiatement toutes les photos téléchargées sur votre ordinateur. Maintenant connexion dans l’application de iCloud et cliquez sur le icône de photos .

dans l’application de et cliquez sur le . Appuyez sur l’icône du nuage située en haut à droite et sélectionnez chacune des photos que vous avez téléchargées sur votre ordinateur, à la fin cliquez sur « Charger ». Attendez un temps estimé pour que le processus soit terminé et c’est tout.

Comment transférer des photos de Google Photos vers iCloud sur iPhone

Pour effectuer ces étapes, il est nécessaire que l’application Google Photos installé sur votre iPhone, puis procédez comme suit:

Lancez l’application Google Photos depuis votre iPhone. Si l’application demande activer la sauvegarde , vous ne devez pas donner accès.

, vous ne devez pas donner accès. Localisez la section « Albums » dans l’application. Il est stocké votre galerie de photos , sélectionnez et maintenez chacune des photos souhaitées enregistrer sur votre iCloud .

dans l’application. Il est stocké votre , sélectionnez et maintenez chacune des photos souhaitées . Enfin, appuyez sur l’icône « Partager » situé en haut et sélectionnez l’option « Enregistrer les images » et prêt. Toutes les photos marquées seront enregistrées sur votre mobile et sur votre iCloud.

Avant de commencer tout ce processus, considérez que le service Google Photos vous permet de stocker jusqu’à 15 gigaoctets de fichiers, à la fois des photos et des vidéos. Au contraire, iCloud il a seulement 5 gigaoctets stockage gratuit.

Désormais, si vous respectez parfaitement les caractéristiques et les étapes mentionnées ci-dessus, vous pourrez transférer des photos de Google Photos vers iCloud sans problème. Si cet article vous a plu, n’oubliez pas de jeter un œil à ces 2 nouvelles fonctions Google Photos qui vous seront sûrement très utiles dans vos vidéos, ou mieux encore, apprenez à partager vos photos Google Photos plus facilement.

