Voici comment Microsoft a perdu sa première bataille contre Steve Jobs et le légendaire NeXT: un ancien cadre le raconte de l’intérieur

Au début des années 1990, Windows semblait sans égal, mais en interne, plusieurs menaces posaient des changements radicaux. L’un était Borland et son prodigieux environnement de programmation Turbo C ++

L’autre, NeXT, l’entreprise créée par Steve Jobs en 1985 et avec lequel il a jeté les bases d’une plate-forme de développement d’applications graphiques qui finirait par atteindre les Mac et les iPhones. Microsoft ne s’inquiétait pas pour les Mac, mais il s’inquiétait de cette idée qui révolutionnait le monde du développement.

Perturbations et dilemme de l’innovateur

Je l’ai commenté Steven Sinofsky, qui a été pendant des années à la tête d’Office et finirait par diriger le développement de Windows 7 chez Microsoft. Cet ingénieur publie un newsletter fantastique autobiographique intitulé ‘Hardcore Software’ dans lequel il parle de toutes ces années chez Microsoft et dans lequel il passe en revue différents moments cruciaux pour l’entreprise.

Steven Sinofsky

L’un d’eux s’est produit au début des années 1990, lorsque Microsoft, qui commençait déjà à submerger le marché des ordinateurs personnels, a réalisé à quel point BASIC n’attirait plus les développeurs, que commençaient à s’intéresser aux langages de programmation orientés objet et par des langages beaucoup plus puissants comme le C ++ qui permettaient de programmer des applications avec une interface utilisateur graphique (GUI) remarquable.

Borland et son Turbo C ++ Professional ont laissé les outils de Microsoft en évidence: c’était beaucoup plus rapide dans tout, et éditeur, compilateur et débogueur intégrés. Elle est rapidement devenue la suite que chaque développeur voulait utiliser.

Microsoft, qui s’est rendu compte que la révolution était dans les applications avec son interface graphique, a tenté de créer un SDK (Software Development Kit) pour faciliter cette tâche, mais ils n’ont toujours pas atteint le niveau de la suite Borland. « C’était ma première expérience de perturbation.« , a déclaré Sinofsky, qui a déclaré que bien que ce mot ne fasse pas encore partie du vocabulaire traditionnel, il a clairement indiqué que les » petits « acteurs pouvaient tenir tête à des entreprises telles que Microsoft dans certaines niches de marché.

Jobs et NeXT montrent à Microsoft l’avenir

Chez Microsoft, ils étaient clairement en retard en termes d’outils de développement. En fait, Sinofsky a avoué, ils utilisaient encore Xenix (UNIX commercial) et OS / 2 pour développer des logiciels pour MS-DOS et Windows, et ils enviaient des plates-formes comme Apple, qui pendant des années a investi dans une série d’outils de développement d’applications GUI pour Macintosh.

À cette époque, en passant, Apple avait une part de marché négligeable par rapport à celle de Microsoft en termes de systèmes d’exploitation. Steve Jobs avait été licencié il y a des années, mais n’était pas resté immobile et en 1985 avait fondé NeXT, une société peu connue du grand public mais suivie de près par Bill Gates (BillG, comme Sinofsky l’appelle constamment par son adresse e-mail Microsoft d’origine) et par l’ensemble du secteur.

Lorsque Jobs a introduit de nouveaux ordinateurs et outils NeXT pour cette plate-forme à San Francisco en 1990, il a cédé la place à Jim Manzi, PDG de Lotus. Le directeur a présenté une nouvelle feuille de calcul révolutionnaire appelée Improv, et en en parlant il a indiqué que « Nous n’aurions pu créer ce nouveau produit révolutionnaire sur aucune autre plateforme« .

La référence était claire: ils n’auraient pas pu le faire sous Windows. « Microsoft devait faire quelque chose« A souligné Sinofsky. » Quelque chose avec Borland et NeXT. « Le directeur a ainsi précisé que si Microsoft avait réussi à dominer le marché dans de nombreux domaines, sa position privilégiée était menacée.

Pas dans le domaine des systèmes d’exploitation, mais dans le domaine des logiciels. Attirer des développeurs pour qu’ils travaillent sur votre plate-forme n’était peut-être pas aussi à la mode à l’époque – le développement indépendant était beaucoup moins visible et les grandes sociétés de logiciels dominaient le marché – mais avoir une plate-forme remarquable à développer était la clé.

En fait, les succès de NeXT étaient clairs: en 1989, un an après que la société a annoncé son premier ordinateur, Sir Tim Berners-Lee a utilisé l’une de ces machines pour créer le World Wide Web.

Les travaux ne copient pas simplement Mac OS à partir de Xerox PARC

On a beaucoup parlé de la manière dont Steve Jobs a été «inspiré» par les projets Xerox PARC et a compris que l’interface graphique était l’avenir de l’informatique, mais lors de cette visite, il a également pu voir comment cela fonctionnait. Smalltalk, un langage de programmation qui a proposé un nouveau paradigme: celui de la programmation orientée objet.

Dans l’image, l’environnement de développement Smalltalk (GUI) au début des années 1980.

L’environnement de développement Smalltalk était graphique et la création d’une interface graphique pour une application était simple dans cet environnement. Jobs a compris que c’était une autre révolution, mais curieusement, il ne l’a pas appliqué au Macintosh, dans lequel la programmation d’une application graphique était beaucoup plus complexe que ce qui était réalisé avec Smalltalk.

Jobs lui-même l’a reconnu lors de son lancement des ordinateurs NeXT en 1988. Là, il a expliqué comment «Macintosh était une révolution qui a rendu l’informatique plus facile pour l’utilisateur final. Mais le développeur de logiciels en a payé le prix … Il est très difficile de développer des logiciels pour le Macintosh. Si vous regardez le temps nécessaire pour développer une application avec une interface graphique, l’interface utilisateur prend 90% du temps« .

Avec NeXT, Jobs voulait résoudre le problème, et dans son système d’exploitation NeXTSTEP outils de développement intégrés avec langage de programmation Objective-C —Licence it— en tant que protagoniste pour réduire le temps qu’un développeur a passé sur l’interface graphique: il est passé de 90 à 10%, selon cette présentation de Jobs.

Parmi les composants clés développés par Steve Naroff, responsable de l’adaptation du langage à NeXT, il y a l’appel appkit (drôle comment les noms actuels des plates-formes de développement Apple suivent le même schéma) qui a été conjugué avec le soi-disant «Interface Builder» pour «connecter» graphiquement les objets de leurs applications.

Cette proposition a été un succès: NeXTSTEP finirait par être la base de Mac OS X une décennie plus tard, et Objective-C continuerait d’être le langage de référence pour les programmeurs non seulement sur Mac OS X, mais même sur iOS quand il est apparu sur le marché. Ce n’est qu’en 2014 qu’Apple a finalement abandonné le relais pour faire de Swift son nouveau langage de programmation de référence, bien que Objective-C soit toujours utilisé aujourd’hui.

Microsoft, quant à lui, était toujours coincé dans le passé, et Borland et NeXT gagnaient une bataille que la société Redmond a mis longtemps à égaler.