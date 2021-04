Le selfie de Reese Witherspoon avec son fils a des fans qui disent qu’il est un «  mélange parfait  » de maman et papa

La pomme ne tombe pas loin de l’arbre pour Reese Witherspoon et ses enfants!

Nous savons tous que l’alun de «Big Little Lies» et sa fille de 21 ans, Ava, sont pratiquement jumelles, mais les fans ont souligné que le deuxième enfant de l’acteur, Deacon, pourrait donner à sa sœur une course pour son argent.

Witherspoon, 45 ans, a partagé un selfie avec son fils de 17 ans sur Instagram samedi alors qu’ils posaient devant le coucher du soleil.

« Pas assez de mots pour dire à quel point j’aime ce gars 💞 », a-t-elle écrit dans la légende. «La façon dont il regarde le monde m’inspire tous les jours @deaconphillippe.»

En rapport

Les fans dans les commentaires ont rapidement souligné les similitudes entre Deacon et Witherspoon, mais également entre lui et son père, Ryan Phillippe.

Reese Witherspoon et l’ex Ryan Phillippe ont deux enfants ensemble.

« Il est un mélange parfait de vous deux❤️ », a écrit un fan.

«Wow, la génétique est forte! Il est le mélange parfait de toi et Ryan. Insane », a ajouté un autre.

« Vous avez vraiment dit copier-coller », a plaisanté un fan.

« Il ressemble à Ryan, il est tellement beau🙏🏼❤️Mélange parfait de maman et papa », ont commenté d’autres.

Deacon ressemble peut-être beaucoup à ses parents, mais il commence déjà à se frayer un chemin. En juillet, il a sorti son premier single «Long Run» et a été immédiatement salué par sa mère, qui l’a déclaré «chanson de l’été».

« Si fier de mon fils @deaconphillippe … son premier single avec l’incroyablement talentueux @ninanesbitt est sorti maintenant! » Witherspoon a écrit sur Instagram. « C’est le bop d’été parfait avec un rythme fou et des gouttes de dope (est-ce ce que disent les enfants?!) Jetez-y un coup d’œil! »

La mère de trois enfants est allée encore plus loin après le lancement officiel de la chanson lorsqu’elle a décidé qu’il manquait un élément clé à la chanson: sa propre danse TikTok.

En rapport

Witherspoon a corrigé cela en partageant une vidéo sur son Instagram le 11 juillet d’elle assise aux côtés de son fils pendant qu’ils écoutaient sa chanson. Dans le clip, elle a brusquement arrêté son fils, frappant sa main sur son épaule alors qu’une animation d’ampoule apparaissait au-dessus de sa tête.

« Diacre! Je devrais inventer une danse TikTok pour cette chanson », a-t-elle déclaré tandis que Deacon secouait la tête et lui disait non, ce à quoi elle a répondu:« Oui!

Witherspoon a fouetté quelques mouvements, donnant un petit échantillon de ce que serait son interprétation d’une danse virale TikTok pour la chanson.

Elle a légitimement sous-titré la vidéo: «Quand ton enfant aura son premier single… tu dois danser! 🎶 «