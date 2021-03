Jennette McCurdy a cessé de jouer, ne reviendra pas pour iCarly Revival: j’en veux à ma carrière

Ne retiens pas ton souffle en voyant Jennette mccurdy faire un retour surprise dans le prochain iCarly revival sur Paramount +. Dans la série originale Nickelodeon, McCurdy a joué le rôle de Sam Puckett au cours des six saisons, reprenant plus tard le rôle à jouer aux côtés d’Ariana Grande dans la série dérivée de courte durée. Sam et chat. Elle a annoncé sa retraite d’acteur en 2017 pour se concentrer sur l’écriture et la réalisation, mais certains iCarly les fans espéraient que l’ancienne actrice sortirait de sa retraite pour la renaissance.

Parlant de l’état actuel de sa carrière sur son podcast Empty Inside avec l’invitée Anna Faris, McCurdy a réitéré que sa carrière d’actrice était terminée. L’ancienne actrice est revenue sur scène en tant que thespian en février 2020 pour le one-woman show Je suis content que ma mère soit décédée, mais McCurdy explique qu’il s’agissait d’un événement unique et qu’elle n’a fait l’exception que pour honorer sa défunte mère.

«J’ai arrêté il y a quelques années pour m’essayer à l’écriture et à la réalisation – ça se passe très bien … J’ai écrit ce one-woman show, et je l’ai joué, et je ne voulais vraiment pas à cause du nerf. À cause du sentiment comme je ne veux plus f-king agir, «j’ai fini». .. Alors je l’ai fait juste pour cette émission, mais je pense que cette émission en une seule femme en serait la plus grande partie. «

Expliquer pourquoi quelque chose comme un iCarly le renouveau ne l’intéresse pas, McCurdy a expliqué comment elle s’est toujours sentie gênée de faire partie de la série et qu’elle ressent toujours cette partie de sa carrière.

« J’ai tellement honte des rôles que j’ai joués dans le passé. J’ai beaucoup de ressentiment pour ma carrière. Je me sens tellement insatisfait par les rôles que j’ai joués et j’ai l’impression que c’était le plus. ringard, embarrassant. J’ai fait les émissions dans lesquelles j’étais de 13 à 21 ans, et à 15 ans, j’étais déjà gênée. Mes amis à 15 ans, ils ne sont pas du genre: ‘Oh, cool, tu es dans cette émission de Nickelodeon ». C’était embarrassant. Et j’imagine qu’il y a une expérience très différente à vivre avec le jeu d’acteur si vous êtes fier de vos rôles et si vous vous sentez comblé par eux. «

Tandis que le iCarly revival ne convainc pas McCurdy de prendre du recul devant la caméra, elle admet qu’elle laisse la porte ouverte à un retour à l’actrice un jour, mais uniquement avec un réalisateur qu’elle admirait particulièrement. McCurdy suggère également qu’elle est impatiente de se débarrasser de l’image qu’elle avait en tant que personnalité de Nickelodeon, donc tout ce qui est même similaire à son travail en tant qu’enfant star est immédiatement hors de considération.

« Si c’était un réalisateur que j’admirais vraiment, ou quelqu’un dont j’admirais vraiment le travail, alors je serais tellement excité. Si un rôle dans un film de Kenneth Lonergan arrivait et que je pouvais auditionner, je serais comme, ‘Oh mon mon dieu, oui. Mais juste à cause de mon passé et des auditions qui me traverseraient les yeux … C’était comme: « D’accord, c’est ce que l’industrie me voit. » Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. «

Bien que McCurdy ne soit pas impliqué, le iCarly la série revival ramène plusieurs autres personnages majeurs de la série originale. Miranda Cosgrove, Nathan Kress et Jerry Trainor reprendront tous leurs rôles. Nous ne devrions pas compter sur voir Sam, mais il est possible que le réveil mentionne toujours le personnage, similaire au Sauvé par le gong redémarrer en faisant un signe de tête à Screech.

Le iCarly revival arrivera sur Paramount + cette année, et un aperçu de la vidéo a déjà été publié. Vous pouvez écouter l’interview complète sur Empty Inside avec Jennette McCurdy.

Sujets: iCarly