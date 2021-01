Les émeutiers qui pénètrent dans le bâtiment du Capitole le 6 janvier ont été retransmis en direct sur le site Web DLive

Il serait difficile de soutenir que Twitch pourrait faire avec une bonne concurrence à l’ancienne car ils exaspèrent les fans et les streamers avec des politiques oppressives, interdisent les mots bizarres qui blessent leurs sentiments et imposent des punitions avec des doubles standards qui rendraient Two-Face fier. .

Plusieurs ont essayé vaillamment; Mixer, dirigé par Microsoft, a fermé ses portes après avoir tenté d’attirer de gros streamers vers leurs plates-formes avec des contrats de plusieurs millions de dollars qui n’ont pas réussi à générer systématiquement des vues car il n’y avait pas de soutien sous ces grandes stars.

La Chine a également essayé de se lancer dans le commerce du streaming; c’est lucratif si vous pouvez offrir un service solide avec un environnement idéal pour que les gens affluent, alors vous êtes en maintenance pour laisser le service parler de lui-même pendant que d’autres offrent le contenu.

Le suprémaciste blanc et apologiste de Trump, Nick Fuentes, encourage ses téléspectateurs à tuer des législateurs dans son stream hier soir sur DLive, gagnant 2800 € pour ses efforts. Dlive devrait être tenu responsable de la promotion et de la monétisation de cette rhétorique violente. pic.twitter.com/Efbq9ly1Bo – megan squire (@ MeganSquire0) 5 janvier 2021

Lorsque vous créez la plate-forme, vous devez être stratégique dans ce que vous offrez et sur les personnes que vous attirez: Voat est né alors que Reddit était sans doute en train de s’effondrer en des projets extravagants mais a finalement commencé à s’effondrer alors que Voat était inondé de mauvais acteurs qui encourageaient l’intimidation et plus que quelques exemples de suprématie blanche.

Maintenant, tout cela est lié aux émeutes du 6 janvier dans la capitale des États-Unis, car de nombreux émeutiers se sont révélés avoir diffusé les actes criminels sur une plate-forme de streaming relativement nouvelle (lancée en 2017) appelée DLive; au moins neuf chaînes diffusaient en direct le carnage absolu et la destruction des icônes de la démocratie américaine sur la plate-forme tandis que les téléspectateurs les inclinaient dans « Citrons », la monnaie de la plate-forme de streaming.

Alors que la foule pro-Trump faisait irruption dans le Capitole, beaucoup diffusaient sur une plate-forme appelée Dlive, qui est devenue un refuge pour les extrémistes d’extrême droite. Certains ont même monétisé, gagnant des milliers de €€€ en pénétrant par effraction dans les bureaux des législateurs. Moi avec @Kellen_Browning https://t.co/gMiHv4r97t – Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 8 janvier 2021

Actuellement, la première page de DLive présente des téléspectateurs de près d’une centaine de personnes – c’est une très petite base d’utilisateurs, même si on la compare à des plates-formes moins performantes telles que Facebook Live, mais elle a maintenant la saveur supplémentaire d’être connue comme un hub de droite des despotes et des insurgés désireux de saper les lois fondatrices des États-Unis pour forcer la nation à suivre leurs croyances.

Cela arrive alors que Twitter est constamment décrié en tant que « plate-forme non américaine » car il interdit ceux qui encouragent la violence, laissant les extrémistes de droite passer à une nouvelle application appelée Parler, qui risque d’être supprimée de toutes les plates-formes mobiles à moins qu’ils ne parviennent à le faire. commencer à modérer leurs communautés pour impliquer moins de menaces de mort.

La plate-forme de diffusion à la vapeur DLive a interdit les streamers liés à l’émeute du Capitole, notamment Nick Fuentes, Baked Alaska (qui s’est diffusé en streaming au Congrès) et l’émeutier de Proud Boy Nick Ochs. DLive était la clé de certains flux de revenus d’extrême droite, car ils pouvaient gagner de l’argent sur le site. pic.twitter.com/zXWy9ZFuLd – Will Sommer (@willsommer) 9 janvier 2021

Alors que Parler semble encourager l’extrémisme, DLive tente de prendre quelques mesures pour atténuer la démographie sans doute peu recommandable, car ils annoncent qu’ils ont gelé tous les gains réalisés par les banderoles qui vandalisaient les bureaux des membres du Congrès jusqu’à une analyse plus approfondie.

Pourtant, d’autres qui ont été sur la plate-forme commencent maintenant à quitter DLive car ils déclarent que DLive semble répondre facilement aux suprémacistes blancs; DLive a du pain sur la planche s’ils cherchent à répondre à plus que des insurgés d’extrême droite.