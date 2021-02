Comment transférer des fichiers d’un mobile Xiaomi vers le PC sans câbles facilement et rapidement

Transférez facilement et rapidement des fichiers de votre Xiaomi vers votre ordinateur.

Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul à vouloir transférer un fichier d’un smartphone vers un ordinateur sans avoir besoin d’un câble. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais certaines marques le rendent plus facile que d’autres. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment transférer des fichiers d’un mobile vers un PC sans câbles.

Il existe plusieurs méthodes efficaces pour transférer une vidéo, une photo ou tout ce que vous voulez de votre mobile vers l’ordinateur. Jetez un œil à toutes les options et choisissez celle que vous aimez le plus afin de pouvoir transférer ces fichiers facilement et rapidement.

Comment transférer des fichiers de Xiaomi vers PC avec ShareMe

ShareMe, l’application Xiaomi, est sans aucun doute la solution la plus pratique pour transférer des fichiers d’un Xiaomi vers le PC. Tu ne devrais que connectez votre mobile au même réseau que votre ordinateur et suivez ces étapes.

Accédez à l’application ShareMe sur votre Xiaomi.

Trouvez l’option «Se connecter à l’ordinateur» dans le menu supérieur gauche.

Lorsque vous êtes dans cette section, appuyez sur démarrer et configurez la méthode d’accès.

Maintenant, vous verrez ci-dessous une adresse IP que vous devrez écrire dans le navigateur que vous avez installé sur votre ordinateur. Lorsque vous entrez, vous verrez l’arborescence complète des répertoires de votre Xiaomi et vous aurez la possibilité de télécharger n’importe quel fichier immédiatement. C’est fait! C’est aussi simple que vous pouvez transférer des fichiers d’un PC vers un ordinateur avec ShareMe.

Comment transférer des fichiers de Xiaomi vers PC avec Telegram

Telegram est aussi un bon outil pour tous ceux qui souhaitent transférer des fichiers d’un Xiaomi vers un ordinateur. Eh bien, il vous suffit de faire ce qui suit.

Ouvrez Web Telegram sur votre ordinateur.

Ouvrez l’application Telegram sur votre mobile. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez le télécharger à partir du bouton sous ces lignes.

Recherchez n’importe quelle conversation (depuis l’application mobile) et envoyer le fichier que vous souhaitez télécharger sur votre ordinateur .

. Ouvrez le site Web Telegram sur votre ordinateur et cliquez sur Télécharger sur le fichier. C’est aussi simple que vous pouvez transférer un fichier de votre Xiaomi vers votre PC avec Telegram sans utiliser de câbles!

Comment transférer des fichiers de Xiaomi vers PC avec WhatsApp

Vous pouvez également transférer des fichiers de Xiaomi vers PC avec WhatsApp Câbles ennuyeux de côté. Comment? Suivez ces étapes à la lettre (le processus est très similaire à Telegram).

Ouvrez WhatsApp Web sur votre ordinateur.

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile.

sur votre mobile. ** Recherchez n’importe quelle conversation (depuis l’application mobile) et envoyez le fichier que vous souhaitez télécharger sur votre ordinateur.

Ouvrez WhatsApp Web sur votre ordinateur et cliquez sur télécharger sur le fichier. C’est fait! Vous pouvez donc transférer un fichier de votre Xiaomi vers votre PC avec WhatsApp sans utiliser de câbles.

## Comment transférer des fichiers d’un Xiaomi vers le PC via Drive

En plus d’être l’une des meilleures options pour transférer des fichiers volumineux entre Android et PC, utiliser Drive est un jeu d’enfant, assurez-vous simplement de suivre ces étapes.

Premier ouvrez l’application Drive sur votre mobile.

sur votre mobile. Appuyez sur le bouton avec « + » qui se trouve en bas à droite puis « Monter » .

qui se trouve en bas à droite puis . Accédez à votre Drive à partir de votre ordinateur et recherchez le fichier que vous venez de télécharger.

Localisez le fichier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis téléchargez. Prêt! De cette façon, vous pouvez transférer tous les fichiers souhaités de votre smartphone vers le PC à l’aide de Drive. Comme vous l’avez sûrement remarqué, c’est aussi un processus simple.

Comment transférer des fichiers via Bluetooth ou NFC sur Android

Voulez-vous plus d’options? Jetez un œil à yuoinity, un autre outil pour transférer des fichiers sans câbles. De plus, vous pouvez également essayer NearShare, l’AirDrop de Google.

Et vous, lequel de tous les itinéraires choisirez-vous?

