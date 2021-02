Super Bowl LV: c’est ainsi que vivaient les célébrités sur les réseaux sociaux

Dimanche 7 février était la date fixée pour la 55e édition du Super Bowl qui a donné comme gagnant à Boucaniers de Tampa Bay et étiré la légende de Tom Brady, le meilleur joueur de l’histoire de la NFL. L’événement a été commenté dans différentes parties du monde, pas seulement pour les sports, car ce type de spectacles a généralement une teinte plus frappante pour attirer plus de spectateurs.

Dans l’avant-match, Emily Ratajkowski, Lady Gaga, Amy Schumer, Kendall Jenner, Carson Daly Oui Nick Carter étaient quelques-unes des célébrités qui ont montré comment elles se préparaient pour l’heure du coup d’envoi. Comme d’habitude, les différents repas ont été vus et certains ont même donné leurs prévisions.

Depuis le début, Bucs Ils savaient comment tirer parti des avantages défensifs de l’adversaire et allaient se reposer avec une différence qui dans les trimestres suivants deviendrait inaccessible pour Chefs de Kansas City, dirigé par Patrick Mahomes. Après la deuxième période Le spectacle de mi-temps tant attendu avec The Weeknd est arrivé et c’est comme ça qu’ils l’ont vécu Drake, Sophie Turner Oui Timothée Chalamet.

L’horloge a pris fin et a condamné le 7e championnat de Tom Brady et a étendu son héritage dans le sport. Bon Jovi, Dick Vitale, Jimmy Kimmel, et même d’autres grandes personnalités comme James Lebron ils l’ont félicité pour cet exploit.

De cette façon, les célébrités ont vécu une nouvelle Super Bowl, tout comme le public du monde entier l’a fait avec le récital de Le weekend, qui a interprété un total de sept chansons au spectacle de la mi-temps.