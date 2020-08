Vérifiez votre boîte de réception, Microsoft offre des cartes-cadeaux aux utilisateurs

Ce n’est rien de nouveau, dans le passé Microsoft a déjà donné de l’argent à dépenser sur la boutique Xbox aux utilisateurs aléatoires. La dernière fois que nous avons enregistré cela, c’était le 17 août, et tous les détails ont été révélés par mon partenaire Adrian. Une plus que bonne surprise pour les plus chanceux.

Généralement, il le fait généralement avec des cartes-cadeaux, qui ne sont rien de plus que des cartes avec un solde de magasin à consommer dans les produits, et le point commun est qu’il le fait lorsqu’il a mis en place une sorte de plan d’offre puissant.

Le cadeau est des cartes-cadeaux Xbox

Et c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui, certains utilisateurs rapportent avoir reçu un message de Xbox Live avec un solde compris entre 5 et 8 euros (conversion en livre). Au début, il semblait qu’il n’atteignait qu’un utilisateur britannique, mais il y a des rapports que ces messages également au reste de l’Europe et les États-Unis.

Il est clair que nous parlons d’un mouvement de promotion des offres à l’occasion de la Gamescom 2020. La facilité de les utiliser est aussi simple que de cliquer sur le lien joint à cet email.

Nous nous souvenons qu’il s’agit d’une initiative facultative et aléatoire de Microsoft, vous ne recevrez peut-être jamais rien de tout cela. Cependant, vous ne perdez rien en consultant votre boîte de réception dans les messages Xbox Live, via l’application mobile, le PC ou depuis la console.