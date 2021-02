Manger des aliments riches en graisses pendant l’enfance entraîne des changements durables dans le microbiome intestinal: étude

08 févr.2021 20:14:41 IST

Une nouvelle étude a révélé que les habitudes alimentaires suivies dans l’enfance ont un effet plus durable sur la vie adulte qu’on ne le pensait auparavant. Si une personne a mangé des aliments riches en graisses et en sucre pendant qu’elle était jeune, son microbiome intestinal va changer pour la vie. L’étude a été menée par des chercheurs de l’UC Riverside et les résultats ont été publiés dans le Journal de biologie expérimentale. Les chercheurs ont mené l’expérience sur des souris, mais on peut s’attendre à ce que le comportement des animaux soit similaire à celui d’un enfant humain. Il a été constaté que si un enfant suivait un certain régime alimentaire ou consommait certains antibiotiques avec moins ou pas d’exercice pendant leurs périodes de développement critiques, les microbes dans leur intestin peuvent changer et ce changement peut durer toute la vie.

Les chercheurs ont vu que les souris nourries avec des aliments riches en graisses et en sucre pendant leur jeunesse ont montré les effets de leur microbiome intestinal modifié même six ans après la puberté. On a observé une diminution significative du nombre total et de la diversité des bactéries intestinales chez ces souris matures. Le microbiome fait référence à tous les micro-organismes, y compris les bactéries, les champignons, les parasites et les virus qui vivent sur et à l’intérieur d’un humain ou d’un animal. Ceux-ci aident les hôtes à décomposer les aliments et à produire les produits chimiques nécessaires à la dégradation. Ces microbes sont également importants pour stimuler le système immunitaire.

Par conséquent, si la consommation d’aliments riches en graisses et en sucre peut causer des dommages permanents au microbiome des êtres humains, alors même si une personne adopte des habitudes alimentaires saines plus tard dans sa vie, le corps pourrait devenir vulnérable aux maladies.

L’équipe a mené ses recherches sur quatre groupes de souris. Un groupe a été nourri avec le régime dit «sain», un autre groupe a reçu le régime dit «occidental» moins sain. Le troisième groupe a eu accès à une roue pour faire de l’exercice, et le quatrième groupe n’en a pas eu.

Le physiologiste évolutionniste UCR Theodore Garland, qui faisait partie de l’étude, m’a dit: «Vous n’êtes pas seulement ce que vous mangez, mais ce que vous avez mangé enfant!»

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂