Comment supprimer le contenu «Continuer à regarder» sur Disney +

Avez-vous laissé un film ou une série Disney + à mi-chemin parce que vous ne l’aimiez pas? Supprimez-le de la section « Continuer à regarder ».

Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas la seule personne à vouloir arrêter de regarder Disney Plus. Il est impossible que toutes les séries ou tous les films proposés par ce service de streaming puissent être appréciés, alors parfois il est normal que vous les mettiez de côté pour commencer à voir autre chose.

Cependant, l’ennui commence lorsque cette plate-forme continue de vous montrer ce contenu que vous savez que vous ne continuerez pas à voir. Pour cette même raison, nous expliquerons comment supprimer du contenu de «Continuer à regarder» sur Disney +.

Qu’est-ce que la section «Continuer à regarder» de Disney +?

La section Continuer à regarder de Disney + C’est là que se trouvent les séries ou les films que vous avez commencé à voir mais que vous n’avez pas encore terminés, peu importe la raison. Bien que cela soit parfois très utile, cela peut devenir une nuisance lorsque vous ne voulez pas en savoir plus sur une série ou un film que vous n’aimiez tout simplement pas.

Cette fonction Disney Plus a été temporairement supprimée en raison du nombre d’erreurs et de pannes qu’elle avait, mais de nombreux utilisateurs se sont plaints et la société a décidé de l’intégrer à nouveau. D’une manière ou d’une autre, il est probable qu’à un moment de votre vie, vous souhaitiez le supprimer une fois pour toutes ou au moins supprimer certains contenus qui apparaît dans cette section.

Existe-t-il une option officielle pour supprimer les séries et les films de la section?

Malheureusement, il n’y a pas de moyen officiel de supprimer des séries et des films de cette section. Jusqu’à présent, la société n’a pas pris la peine de fournir une solution à toutes ces personnes qui souhaitent configurer Disney Plus pour supprimer des séries ou des films de « Continuer à regarder ». Cependant, il existe des méthodes que vous pouvez appliquer pour vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus voir.

Tout ce que vous pouvez faire pour essayer de supprimer le contenu qui ne vous intéresse pas

Bien qu’il n’existe aucun moyen officiel de supprimer le contenu qui ne vous intéresse pas dans l’application Disney Plus, vous pouvez le faire avec l’une de ces astuces.

Aller à la fin du générique

C’est inélégant, mais tu peux avance à la fin des crédits dans un film et une série pour le supprimer de la section « Continuer à regarder » sur Disney Plus.

Si vous le faites avec une série, dirigez-vous vers la fin du générique du dernier chapitre de la dernière saison et lorsqu’ils auront terminé, la série n’apparaîtra plus dans cette section de la plateforme.

Basculer entre les profils

Puisque Disney Plus vous permet d’avoir sept profils par compte, vous pouvez en utiliser un d’essai. Pour que? Pour que lorsque vous commencez à regarder un nouveau programme, il sera sur ce profil, et si vous l’aimez, vous continuez à partir de votre profil d’origine. Il apparaîtra dans la section «Continuer la visualisation» du profil de test, mais il n’apparaîtra pas dans votre profil personnel.

C’est vrai, ça peut être encombrant. Cependant, Cela vous aidera à éviter les recommandations de séries ou de films qui ne vous intéressent plus.

Configurer la liste de surveillance Disney Plus

Si vous êtes un utilisateur régulier de cette plate-forme, il y a de fortes chances que vous puissiez également supprimer de la liste de surveillance Disney Plus (ou liste de surveillance). Est-ce votre cas? Vous devriez donc faire ce qui suit.

Connectez-vous à votre compte Disney Plus et ouvrez votre profil. Dans le cas où l’application n’est pas installée sur votre mobile, vous pouvez la télécharger avec le bouton situé sous ces lignes.

Sélectionnez « Liste de surveillance » dans la partie supérieure droite de l’écran si vous utilisez un ordinateur, si vous utilisez l’application mobile allez dans « Compte » en bas à droite de l’écran .

. Lorsque vous arrivez sur la liste de surveillance, cliquez ou appuyez sur le titre que vous souhaitez supprimer .

. Sélectionnez la coche à côté du bouton « Play ».

à côté du bouton « Play ». Après avoir sélectionné la marque, un signe «+» apparaîtra à la place d’une coche. Cela signifie que le titre que vous avez sélectionné plus sur la liste de surveillance.

Êtes-vous nouveau sur cette plateforme? Alors jetez un œil à cette liste des 15 meilleures séries et films Disney Plus. Et si vous souhaitez faire passer votre expérience à un autre niveau, consultez ce guide qui explique comment télécharger des films et des séries Disney +. Tirez le meilleur parti de ce service de streaming!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂