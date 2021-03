Ce sont les cinq plus grands centres de données au monde

Les centres de données, ces grands centres de données, sont en pleine croissance et en pleine expansion. Le fait que nous utilisons de plus en plus les services cloud signifie que de plus en plus de CPD sont nécessaires et que ceux-ci sont de plus en plus volumineux et puissants.

C’est un secteur en pleine évolution et dont on attend également une forte croissance. Beaucoup d’entre eux sont à l’usage exclusif d’une entreprise, mais les grandes constructions sont, dans de nombreux cas, des grandes entreprises hyperscalaires et autres sociétés de colocalisation.

Ce sont (pour l’instant) les cinq plus grands centres de données au monde.

Centre de données de Kolos, Norvège

Le le plus grand centre de données d’Europe Il est situé dans une petite ville de Norvège. Le centre de données de Kolos couvre deux millions de mètres carrés sur quatre étages et se positionne comme un centre de données hyperscalable, avec des plans pour consommer jusqu’à 1000 mégawatts d’énergie d’ici 2027.

L’une de ses principales caractéristiques est qu’il s’intègre parfaitement et esthétiquement dans le paysage naturel.

Kolos, une société américano-norvégienne, insiste pour que l’installation fonctionnera à 100% avec des sources d’énergie renouvelables, profitant de l’abondante infrastructure hydroélectrique de la Norvège. Selon l’entreprise, cela se traduit par une économie de 60% des coûts énergétiques, ce qui réduit encore les prix pour le consommateur.

Centre de données de Harbin, Chine

Situé dans la province du Heilongjiang, le centre de données de Harbin est la plus grande structure de la ville de Harbin.

Couvrant plus de deux millions de mètres carrés, l’installation, détenue et exploitée par China Mobile, est l’une des opérations phares de la société. Harbin consomme 150 mégawatts d’électricité.

The Citadel, États-Unis

Le Cidatel, qui est toujours en attente d’achèvement, est situé près de Reno dans le nord du Nevada. L’installation couvre plus de deux millions de mètres carrés et, lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, consommera 650 mégawatts d’énergie, dont 100% provient de sources renouvelables.

Construit et détenu par Switch, Citadel exploite le réseau hyperloop de la société pour fournir une latence de neuf millisecondes à Los Angeles et à San Diego, avec une connexion de sept millisecondes aux principales installations de la société.

Alimenté par une énergie 100% renouvelable et basé sur plus de 260 brevets et revendications en instance de brevet du fondateur et PDG de Switch, Rob Roy, il consomme jusqu’à 650 MW d’énergie.

Centre de données China Telecom, Chine

Ubicado en el Parque de Información de Mongolia Interior, el Centro de Datos de Telecomunicaciones de China abarca más de 3,2 millones de metros cuadrados y contiene un centro de datos de computación en la nube, centros de llamadas, almacén, oficinas y alojamiento para le personnel.

On estime que sa construction a coûté plus de 3 000 millions de dollars. Il est à noter que Hohhot est un lieu attractif pour les plus grands data centers du monde, comme son niveau de précipitations et son climat, avec une température moyenne de 6 ° C.

Centre de données de l’Utah

Le centre de données de l’Utah, également connu sous le nom de centre de données de l’Initiative nationale de cybersécurité globale de la communauté du renseignement, est situé à Bluffdale, dans l’Utah. Il couvre près d’un demi-million de mètres carrés. Il est conçu en gardant à l’esprit la portée future de la numérisation et peut stocker des données dans l’ordre d’exaoctets ou plus.

L’installation a été achevée en 2019 et un montant estimé à 1,5 milliard de dollars a été dépensé pour la construction de l’installation. En raison de surtensions massives vers la fin de son achèvement, l’installation a ouvert après un an de retard. Cette installation utilise environ 65 mégawatts d’électricité qui coûte environ 40 millions de dollars par an.