La dernière mise à jour de Minho de SHINee prouve que le Corps des Marines l’a rendu un million de fois plus sexy (10+ photos)

SHINeede Minho est de retour, il est temps de célébrer!

Les fans et la presse coréenne ont accueilli Minho à la base du Corps des Marines sud-coréen…

… Où il a été officiellement libéré le matin du 15 novembre KST.

Et ces photos fraîches de Minho prouvent une chose:

L’armée l’a rendu un million de fois plus sexy …

… Et son «charisme enflammé» est à son apogée maintenant!

Son visuel dans l’uniforme complet de la Marine fait pâmer les fans de K-Pop …

… En lui jetant le nouveau Captain Korea!

Minho a remercié les fans fidèles qui se sont présentés à la décharge …

… Avec le gâteau en forme de bonnet Marine, c’est mignon! (Oui, c’est Minho qui essaie de souffler une bougie avec un masque, LOL.)

Il a partagé une courte salutation à la base…

MINHO: Salut! Je n’imaginais pas qu’un jour comme celui-ci viendrait. Je suis très reconnaissant que tant de personnes soient venues m’attendre. Autant j’ai rempli mon devoir de soldat, autant je continuerai à me montrer toujours en train de faire de mon mieux en tant que jeune homme de Corée. Je suis vraiment reconnaissant que tant de personnes soient venues. Saluer! pic.twitter.com/wVl9pGEcBt

… Et a également téléchargé un court message manuscrit sur le site officiel des fans de SHINee.

À mon amour, SHINee World !!

Pilseung! Marine Choi Min Ho rapporte avoir été libérée du Corps des Marines !!!!!!!! Je suppose que le jour est venu pour moi aussi… Je n’arrive toujours pas à y croire. Je suis excité et super heureux! SHINee World, merci d’avoir confiance en moi et d’attendre ma libération. Maintenant, allons partout et partout avec Minho! Je vous aime tous.

– Minho