La ligne de longue date Whose? L’improvisateur et producteur exécutif de The CW revival affirme que les acteurs n’ont pas été équitablement rémunérés malgré le succès de la série.

Colin Mochrie de Whose Line is It Anyway?

Il s’avère que les points a fait importe… parce qu’ils étaient offerts à la place des résidus d’exposition, selon l’original À qui appartient-il de toute façon ? membre de la distribution Colin Mochrie.





Mochrie a rapporté précédemment que la prochaine 20e saison de l’émission de longue date serait la dernière pour The CW, ce qui, selon The CW, n’était « pas exact ». Dans une nouvelle interview avec Vulture, l’interprète a précisé que si le À qui appartient-il de toute façon ? la franchise peut continuer, la distribution originale ne poursuivra pas la série en raison de disparités financières :

« Tout le monde dans la série – producteurs et acteurs – appelle cela le dernier enregistrement. La réponse courte est que si ça revient, ce ne sera probablement pas avec ce casting. Il y a une relation compliquée avec le spectacle. Le casting aime chacun d’autres, et le tournage proprement dit est toujours amusant. Nous sommes tous reconnaissants que le spectacle nous ait donné une vitrine et nous ait permis de pouvoir faire une tournée. L’inconvénient est que nous n’avons jamais reçu de compensation équitable pour le succès du spectacle.

Mochrie a ajouté :

« Nous fournissons le contenu, mais nous ne sommes pas payés en tant qu’« écrivains ». Nous n’avons jamais reçu de résidus pour une émission qui a fait le tour du monde depuis sa création. Voir des annonces de vente à l’étranger ou à HBO Max peut devenir irritant… J’espère ne pas avoir l’air amer, car j’ai appris il y a longtemps que ce commerce n’est pas juste, et être amer à ce sujet ne vous mène nulle part.

L’improvisateur comique a déclaré que même si son pilier de contributions créatives n’était pas rémunéré à la hauteur du haut niveau de succès de la distribution Quelle ligne? a apprécié au cours de son voyage de 31 ans sur Channel 4, ABC, la CW et HBO MAX au Royaume-Uni – d’une manière ou d’une autre, même les tâches marketing de base de l’émission lui incombaient :

« Je trouve aussi étrange que toute publicité de l’émission passe par nos réseaux sociaux. Chaque jour, un tweet apparaît : « Vous devriez ramener ce spectacle ! » Chaque saison depuis les neuf dernières années, nous avons dû rappeler aux gens que nous étions sur la bonne voie. Donc, la réponse courte est, à partir de maintenant, c’est la dernière saison avec ce casting. La réponse la plus longue et la plus vague est que c’est comme la mafia : elle continue de nous faire reculer, alors qui sait ? »





De Channel 4 à The CW

La CW

Avant de faire ses débuts au public américain en 1998 avec l’animateur Drew Carey sur ABC, le format télévisé créé par Dan Patterson et Mark Leveson a été diffusé à l’origine au Royaume-Uni de 1991 à 1999 sur Channel 4 avec l’animateur Clive Anderson et a présenté Mochrie pendant 50 épisodes. En 2013, The CW a relancé la série avec l’animatrice Aisha Tyler après une interruption de 6 ans et un calendrier de rediffusion chargé sur ABC.

La 20e et dernière saison de la série comique improvisée mettant en vedette le casting principal – composé de Ryan Stiles, Mochrie et Wayne Brady – devrait être diffusée sur The CW cette année.