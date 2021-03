« Riverdale »: 10 choses qui n’ont aucun sens après le Timeskip

Dans la cinquième saison de « Riverdale«Il y a eu un saut dans le temps de sept ans qui a permis aux acteurs de la série CW de jouer des personnages plus proches de leur âge réel que des lycéens.

Cependant, bien qu’avec le saut dans le temps, chaque personnage ait évolué différemment et en ait trouvé un nouveau, tout n’a pas été exactement parfait. Alors Screen Rant a partagé une liste de choses qui n’ont pas de sens après le timekip.

10. LA MAMAN D’ARCHIE NE LA REÇOIT PAS QUAND IL EST RENT À LA MAISON

Après plusieurs années dans l’armée et un grave accident, la chose logique est que la mère d’Archie le recevrait à son retour. Riverdale, mais cela ne s’est pas produit. C’est un peu étrange compte tenu du lien étroit qu’il entretenait avec Mary.

9. MARY LOUER LA MAISON AUX GHOULIES

Sans son fils dans cette ville, il est normal que Mary retourne en ville, ce qui n’est pas normal, c’est qu’elle a décidé de louer sa maison aux Ghoulies. Il ne semblait pas avoir cruellement besoin d’argent, alors pourquoi ne pas laisser la maison vide pour qu’Archie ait un endroit où retourner?

8. LES PLANS DE HIRAM

Si l’intention d’Hiram est de financer sa ville voisine parce qu’il a détruit Riverdale et en a fait un endroit si terrible. Ne serait-ce pas une question de temps avant que les Ghoulies n’envahissent SoDale? De plus, cela ne réduirait pas sa valeur en étant à proximité d’un si mauvais endroit.

7. LE MARIAGE DE VERONICA AVEC UN HOMME COMME SON PÈRE

Après avoir affronté son père et fait tout ce qu’elle pouvait pour ne pas lui ressembler, Veronica a épousé Chad, un homme très semblable à Hiram. Bien qu’il semble qu’il ait déjà commencé à remarquer quelques similitudes, surtout après l’œuf Glamerge.

6. JUGHEAD CACHÉ AUX COLLECTEURS DE DETTE

Malgré ses talents et son admission dans une école prestigieuse, Jughead fait face à un blocage qui a conduit à des relations ratées, à une accumulation de factures et à des problèmes d’alcool. Peut-être que quelque chose vous est arrivé après que vous soyez devenu un auteur à succès, mais on ne sait toujours pas pourquoi les agents de recouvrement sont après vous.

5. COURSE DE CHERYL

Cheryl semblait déterminée à diriger l’entreprise familiale et à perpétuer l’héritage de Blossom, mais quelque chose a changé au cours de ces sept années qui a affecté ses finances et l’a forcée à s’aventurer dans la contrefaçon.

4. LA SÉPARATION D’ALICE ET DE FP

Avant le saut dans le temps de la cinquième saison de «Riverdale»FP Jones s’est séparé d’Alice pour éloigner sa fille des problèmes de la ville. Bien que cela ait été nécessaire en raison du départ de l’acteur de la série, ce n’est pas convaincant pour un couple qui a attendu tant d’années pour être ensemble.

3. REGGIE TRAVAILLE POUR HIRAM

Après le timekip, Reggie est apparu comme l’homme de main d’Hiram Lodge, ce qui n’a pas beaucoup de sens étant donné qu’il a toujours soutenu Veronica dans ses démarches pour arrêter son père. Bien qu’il soit fort probable qu’il soit à nouveau du côté des protagonistes.

2. MAINTENANT, TOUS SONT DES ENSEIGNANTS

Lorsque Riverdale High était sur le point de fermer et que les enseignants ont arrêté de travailler dans une autre école, Archie a proposé que lui et ses amis deviennent des enseignants suppléants, au moins temporairement, et ils ont tous accepté sans trop réfléchir, et leur vie loin de la ville?

1. RIVERBUCKS

Dans l’épisode précédent de « Riverdale», Veronica a proposé les Riverbucks, monnaie imprimée qui ne peut être utilisée que dans la ville de Riverdale. Bien que ce soit une idée intéressante, cela n’a pas de sens pour Ronnie d’essayer de faire revivre une ville en y faisant circuler de la fausse monnaie.