Dites adieu à l’erreur 33 de Pokémon Go avec quelques solutions rapides et efficaces.

Ce n’est un secret pour personne que Pokémon Go est l’un des jeux mobiles les plus populaires de l’histoire. Cependant, il présente parfois certains inconvénients qui peuvent se transformer en maux de tête. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui Comment réparer le code d’erreur 33 du raid Pokémon Go. C’est beaucoup plus facile que vous ne le pensez!

Dans Pokémon Go, l’erreur 33 est assez courante chez les joueurs du monde entier. Si vous faites partie de ceux qui ont eu des difficultés à cause de ce problème, vous êtes au bon endroit.

Pourquoi l’erreur 33 se produit-elle dans Pokémon GO?

Le code d’erreur 33 est l’un des messages les plus courants rencontrés par les joueurs de Pokémon Go sur Android. Cela se produit avant de commencer une excursion et se produit parce que vous avez une heure différente entre l’horloge de votre téléphone et les serveurs de jeu.

Bien que la raison de l’erreur soit due à quelque chose d’aussi simple, beaucoup de gens n’ont aucune idée de la raison pour laquelle l’erreur 33 survient. Pour cette raison, le nombre de personnes qui ont eu des problèmes avec cette erreur de jeu continue d’augmenter au fil des jours.

Comment le résoudre?

Il existe deux méthodes pour corriger l’erreur 33 de Pokémon Go. Lisez-les en détail et appliquez celui que vous jugez le mieux adapté à votre cas.

Réglez la date et l’heure sur automatique

En tant qu’erreur, elle est due à un problème de synchronisation de l’heure entre l’horloge de votre téléphone et le serveur de jeu, vous devez régler la date et l’heure du téléphone sur automatique pour résoudre l’erreur 33 de Pokémon Go. La procédure change en fonction du modèle de votre mobile, mais elle sera toujours similaire au processus que nous vous expliquerons ci-dessous.

Accédez aux paramètres de votre appareil Android .

. Entre en Système .

. Touchez la date et l’heure pour les configurer sur votre téléphone.

pour les configurer sur votre téléphone. Tourne le bouton Utiliser le temps fourni par le réseau et Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau. Cela permettra à votre téléphone de synchroniser son heure et sa date avec le serveur Web mobile. Après avoir fait cela, vous pouvez jouez à Pokémon Go sans vous soucier de l’erreur 33 des raids qui vous ont tant dérangé. Vous avez réalisé? Le processus est assez simple.

Vider le cache et les données de l’application Pokémon Go

Parfois, Ce problème peut être causé par des données corrompues dans le cache de l’application Pokémon Go. Pour résoudre ce problème, vous devrez effacer le cache et les données du jeu en suivant ces étapes.

Toucher Réglage .

. Entre en Applications et notifications .

. presse Voir toutes les applications .

. Appuyez sur Pokémon Go .

. Toucher Stockage et cache .

. presse Effacer le stockage et effacer le cache, puis assurez-vous de confirmer l’action.

Après avoir suivi toutes les étapes ci-dessus, vous réussirez à résoudre le problème du code d’erreur 33 de Pokémon Go. Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce processus?

