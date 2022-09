Thai Cave Rescue: c’est la série Netflix sur le sauvetage choquant en Thaïlande

Netflix

Une nouvelle série arrive sur Netflix qui mettra en scène un cas réel qui a tenu le monde entier en haleine. Thai Cave Rescue montrera tout sur le sauvetage en Thaïlande.

©NetflixThai Cave Rescue : il s’agit de la série Netflix sur le sauvetage choquant en Thaïlande.

le service de streaming Netflix est dans l’aperçu de l’un des lancements les plus retentissants qu’il aura dans le mois, comme cela s’est produit avec cobra kaipuisqu’il s’agira d’une histoire qui a suscité l’intérêt de la planète entière. Thai Cave Rescue est la mini-série qui racontera les événements de 2018, lorsqu’une équipe de jeunes footballeurs et leur entraîneur ont été piégés pendant des semaines dans une grotte. Voici tout ce que vous devez savoir avant sa première tant attendue.

À peine un an après l’événement, la plateforme a reçu les droits de 13 Tham Luang Company Limited, une société qui a été créée pour superviser les droits de cette histoire afin de la produire en série. Bien qu’il existe d’autres productions en rapport avec l’affaire, il a été expressément précisé que ce projet de Netflix Il a tous les accès et autorisations des personnes qui ont dû vivre la terrible expérience. Dana Ledoux Miller et Michael Russell Gunn ils étaient les showrunners et ils étaient en charge de la production exécutive.

« Une plongée plus profonde dans cette incroyable mission de sauvetage », était la description qu’il a reçue de ses créateurs. Inspirée par les nouvelles qui ont choqué le monde, cette série raconte les histoires inédites de l’équipe de football des jeunes thaïlandais qui s’est retrouvée piégée dans l’un des systèmes de grottes les plus dangereux sur Terre. De plus, les efforts des proches, des Thaïlandais et des volontaires qui ont apporté leur aide et affronté la nature pour les secourir seront vus. D’autre part, il comportera des entretiens avec des membres de l’équipe Wild Boars.

En août 2021, des tournages ont été réalisés dans les vrais domiciles des membres de l’équipe de football, ainsi que dans la vraie grotte dans laquelle ils ont été enfermés pendant deux semaines. Votre gestionnaire, Nattawut Poonpiriyadéclaré: « Je suis ravi et honoré de porter l’histoire de Tham Luang à l’écran. Mon objectif est de présenter un portrait authentique de ce qui s’est passé sur la base des expériences de ceux qui l’ont vécu ».

+Quand Thai Cave Rescue sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Thai Cave Rescue Soit Sauvetage dans une grotte à Taliandiacomme on l’appelait pour les hispanophones, sera présenté en première sur la plateforme Netflix ce jeudi 22 septembre. Au total, il y aura 6 épisodes, qui mettront en vedette Papangkorn ‘Beam’ Lerkchaleampote, Thaneth ‘Ek’ Warakulnukroh, Urassaya ‘Yaya’ Sperbund Oui Manatsanun ‘Donut’ Phanlerdwongsakul. Les 12 garçons secourus sont interprétés par : Pratya Patong, Thanaphong Kanthawong, Songpol Kanthawong, Thanawut Chetuku, Thapanot Huttaprasu, Chakkaphat Sisat, Thanapat Phungpumkaew, Teerapat Somkaew, Rattapoom Nakeesathid, Watcharaphol Poungsawan, Apisit Saengchan Oui Aphisit Yookham.

