La star de WandaVision, Paul Bettany, accusée avec taquinerie d’avoir volé le Shtick de Loki par Tom Hiddleston

Tom Hiddleston a accusé Paul Bettany d’avoir repris le « truc » de Loki tout en faisant la promotion WandaVision. Bettany est apparu avec Elizabeth Olsen et d’autres membres de la distribution de l’émission à venir pour l’événement en direct virtuel, qui présentait également d’autres stars de l’univers cinématographique Marvel. WandaVision est maintenant officiellement diffusé sur Disney +, et les fans peuvent consulter les deux premiers épisodes dès maintenant. Il n’y a pas SPOILERS pour WandaVision au dessous de.

Avez-vous compris cette question de fan de «Tom H.» dans aujourd’hui #WandaVision Événement de lancement virtuel? pic.twitter.com/ZyuWwmGwcY – Studios Marvel (@MarvelStudios) 15 janvier 2021

Paul Bettany et Elizabeth Olsen ont répondu aux questions des fans de MCU pendant la WandaVision Événement de lancement virtuel hier soir. Cependant, certains «fans» avec lesquels ils ont tous deux travaillé au fil des ans ont décidé de faire échouer la fête, notamment Loki star Tom Hiddleston. Il a surpris les deux acteurs et a posé sa question à Bettany. « Quand nous avons vu Vision pour la dernière fois Guerre d’infini, il ne vivait plus. Mais maintenant il est vivant. Et je me demandais juste, ne pensez-vous pas que ce soit un truc pour Loki? Un peu mon genre de truc? «

Paul Bettany et Elizabeth Olsen ont tous deux ri à la question de Tom Hiddleston, mais Bettany semblait la prendre au sérieux. Vision et Loki ont été tués par Thanos en Guerre d’infini, bien que nous ayons vu à nouveau une version alternative du Dieu du mal Avengers: Fin de partie, qui a décollé avec le Tesseract. En réponse à la question de Hiddleston, Bettany dit: « C’est vrai, je vole totalement ton tonnerre, Tom. Je suis vraiment désolé pour ça. J’ai pensé à tout [would] travaille mieux avec moi de toute façon. « Les deux acteurs ont bien ri sur la question, même si beaucoup de fans de MCU se demandent encore exactement comment Vision est de retour pour WandaVision. Heureusement, l’émission est maintenant en streaming, afin que les fans puissent commencer leur quête d’indices de survie Vision.

En plus de Tom Hiddleston, Le faucon et le soldat de l’hiver la star Anthony Mackie est apparue pendant la WandaVision Événement virtuel en direct. Mackie affirme que Wanda Maximoff et Vision sont ses Avengers préférés, puis demande: « Qu’est-ce qui fait de moi votre Avenger préféré? » Docteur Strange dans le multivers de la folie La star Benedict Cumberbatch a même fait une apparition pour demander: « Pouvez-vous me donner un indice sur ce qui se passe ici? On dirait que vous sautez dans le temps, mais nous venons de le faire, alors … ouais. » De toute évidence, Elizabeth Olsen et Paul Bettany n’ont pas été en mesure de fournir des spoilers pour la série, mais ils semblaient avoir beaucoup de plaisir à voir leurs collègues coéquipiers du MCU.

Les premières critiques de WandaVision ont été, pour la plupart, favorables. Les deux premiers épisodes auraient donné le ton pour le reste de la saison, bien qu’ils n’entrent pas dans le monde plus large du MCU. Cependant, Paul Bettany, Elizabeth Olsen et le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, ont tous promis qu’un lien majeur avec le MCU était en route. En attendant, vous pouvez regarder Tom Hiddleston écraser le WandaVision Événement en direct virtuel ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Marvel Studios Compte. De plus, vous pouvez voir les autres camées ci-dessous.

