Comment regarder l’éclipse solaire de l’anneau de feu jeudi

Lors de la première éclipse solaire de l’année, le lune bloquera presque entièrement le soleil, ne laissant qu’un anneau de feu de de la Terre étoile visible jeudi (10 juin) matin.

Les observateurs du ciel de quelques endroits seulement – ​​dans certaines parties du Canada, du Groenland et du nord de la Russie – pourront repérer cet anneau de feu, également connu sous le nom d’éclipse annulaire, selon la Nasa .

Cependant, une éclipse solaire partielle – lorsque la lune prend une « morsure » circulaire du soleil – sera visible dans plus de régions de l’hémisphère nord, y compris des parties de l’est des États-Unis et du nord de l’Alaska, une grande partie du Canada et des parties de les Caraïbes, l’Europe, l’Asie et l’Afrique du Nord, a rapporté la NASA.

Les éclipses solaires se produisent lorsque la lune se déplace entre la Terre et le soleil, bloquant une partie ou presque toute la lumière du soleil. Lors d’une éclipse annulaire, la lune est suffisamment éloignée de la Terre pour être trop petite pour bloquer tout le soleil. Au lieu de cela, alors que la lune glisse sur le soleil, les bords extérieurs du soleil sont toujours visibles depuis la Terre sous la forme d’un anneau ou d’un anneau.

L’éclipse solaire annulaire entière durera environ 100 minutes, commençant au lever du soleil en Ontario, au Canada, et se déplaçant vers le nord jusqu’au moment de la plus grande éclipse, vers 8h41 heure locale au Groenland (6h41 HAE; 11h41 GMT) 10h41 UTC dans le nord du Groenland et se terminant au coucher du soleil dans le nord-est de la Sibérie, selon EarthSky . La phase de « cercle de feu », lorsque la lune couvre 89 % du soleil, durera jusqu’à 3 minutes et 51 secondes à chaque point le long de cette trajectoire.

Les endroits où l’éclipse solaire annulaire (points noirs) et partielle sera visible le 10 juin 2021. (Crédit image : Ernie Wright/Studio de visualisation scientifique de la NASA)

Les régions qui ne tombent pas le long de la trajectoire de l’éclipse solaire verront une éclipse partielle, si le temps le permet. Dans ces zones, une partie de l’ombre extérieure plus claire de la lune, connue sous le nom de pénombre, bloque le soleil. Alors que la lune passe devant le soleil, il semblera que cette ombre ait pris une somptueuse bouchée de l’étoile brillante. Pour les téléspectateurs aux États-Unis, il est préférable de regarder avant, pendant et peu après le lever du soleil, en fonction de votre emplacement, surtout si vous vous trouvez dans certaines parties du sud-est, du nord-est ou du Midwest, ou dans le nord de l’Alaska, a rapporté la NASA. En d’autres termes, assurez-vous d’avoir une vue dégagée sur l’horizon car le soleil essaie d’accueillir le nouveau jour mais est partiellement bloqué par la lune.

Ce diagramme montre comment se produisent les éclipses annulaires et partielles. (Crédit image : Offre Lucinda/RAS)

À New York, par exemple, l’éclipse maximale se produira à 5 h 32 HAE, selon 45secondes.fr, un site partenaire de 45Secondes.fr.

Au Royaume-Uni et en Irlande, les observateurs du ciel verront jusqu’à 38% du soleil masqué pendant l’éclipse partielle peu après 11h heure locale, selon la Royal Astronomical Society .

Le dessous vidéo de la NASA montre la trajectoire de l’éclipse solaire à travers la Terre :

En revanche, le très regardé Grande éclipse solaire américaine en 2017 a été une éclipse solaire totale, ce qui signifie que la lune a complètement bloqué le soleil. Les téléspectateurs des États américains sur un chemin allant de l’Oregon à la Caroline du Sud ont pu assister à la totalité de l’éclipse, lorsque la lune a complètement bloqué le soleil, permettant aux gens de regarder vers le haut sans protection oculaire. (Ceci n’est cependant sûr que pendant le bref moment où la lune bloque entièrement le soleil.)

Parce que l’éclipse de cette semaine n’inclura pas la totalité, vous ne devriez pas regarder directement l’éclipse, même si vous portez des lunettes de soleil. Au lieu de cela, vous aurez besoin lunettes spéciales éclipse ou d’autres outils, comme une visionneuse d’éclipse solaire faite maison (voici un guide étape par étape ) ou même une passoire à spaghetti ou une passoire, qui montrera l’ombre de l’éclipse partielle si vous laissez le soleil briller à travers ses trous et sur le sol ou une autre surface.

Si la météo ou votre emplacement vous empêche de voir l’éclipse, vous pouvez la regarder en direct à partir de 5h30 HAE (9h30 UTC) au Projet de télescope virtuel .

Si vous manquez cette éclipse solaire, il vous reste encore une photo cette année. La deuxième et dernière éclipse solaire de 2021 aura lieu le 4 décembre. Bien qu’une éclipse solaire totale ne soit visible que depuis l’Antarctique, les habitants d’Afrique australe, y compris la Namibie et l’Afrique du Sud, peuvent apercevoir une éclipse solaire partielle, selon timeanddate.com .

Note de l’éditeur: N’oubliez pas de ne JAMAIS regarder directement le soleil pendant la majeure partie d’une éclipse, ou à tout autre moment, sans une protection appropriée. Ce n’est que pendant la très brève période de totalité que vous pouvez regarder le soleil à l’œil nu en toute sécurité, car l’ombre de la lune a complètement masqué la lumière. Mais à tous les autres moments, regarder directement le soleil peut nuire à vos yeux. Vous devez porter des viseurs d’éclipse solaire ; les lunettes de soleil ne feront pas l’affaire. Voici un guide visuel étape par étape (et une vidéo) pour savoir comment créer vos propres visionneuses.

Si vous portez une protection oculaire appropriée, 45Secondes.fr aimerait publier vos photos d’éclipse solaire, y compris celles avec vos visionneuses d’éclipse solaire ou vos passoires ! S’il vous plaît envoyez-nous l’image à [email protected] . Veuillez inclure votre nom, votre emplacement et quelques détails sur votre expérience de visionnage que nous pouvons partager dans la légende.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.