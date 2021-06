Issa Rae est Spider-Woman dans Spider-Man: dans le Spider-Verse 2

Jessica Drew se dirige vers Spider-Man : dans le Spider-Verse 2. Selon un nouveau rapport via The Hollywood Reporter, Issa Rae (Précaire) vient d’embarquer dans le casting de la suite animée pour exprimer Jessica, que les fans de Marvel connaîtront également comme une identité secrète de Femme araignée. Elle rejoindra les membres de la distribution Shameik Moore et Hailee Steinfeld, qui reprennent respectivement leurs rôles de Miles Morales Spider-Man et Spider-Gwen.

Tous les détails sur l’intrigue de la suite n’ont pas encore été divulgués, mais comme pour le film original, il suivra diverses incarnations de personnages de Spider provenant de réalités alternatives de Marvel Comics. Cela laisse la porte ouverte à tout personnage des précédentes adaptations animées de Homme araignée faire une apparition, avec n’importe quelle version du super-héros des nombreuses incarnations différentes que nous avons vues dans les bandes dessinées. Des personnages originaux basés sur des super-héros et des super-vilains Marvel établis peuvent également être créés.

Phil Lord et Chris Miller écrivent Spider-Man : dans le Spider-Verse 2 aux côtés de David Callaham (Shang-Chi et la légende des dix anneaux). Lord et Miller produiront également avec Amy Pascal, Avi Arad et Christina Steinberg. Alonzo Ruvalcaba coproduira. Peter Ramsey, qui a été réalisateur sur le premier film, sera le producteur exécutif aux côtés d’Aditya Sood. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson sont les réalisateurs. Daniel Pemberton fournira la musique de la suite.

La première Spider-Man : dans le Spider-Verse est sorti en 2018. Principalement après Miles Morales, un adolescent qui sert de Spider-Man dans son propre univers respectif, le film présente également différentes versions de Peter Parker (Jake Johnson, Chris Pine, Nicolas Cage), ainsi que Gwen Stacy / Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), Peter Porker / Spider-Ham (John Mulaney) et Peni Parker / SP//dr (Kimiko Glenn). La distribution des voix comprenait également Kathryn Hahn dans Doc Ock, Liev Schreiber dans Kingpin, Zoe Kravitz dans Mary Jane Watson, Lily Tomlin dans May Parker, Marhershala Ali dans Prowler et Brian Tyree Henry dans Jefferson Davis.

Issa Rae travaille actuellement sur la cinquième et dernière saison de la célèbre série dramatique HBO Précaire. Elle a également co-créé la série avec Larry Wilmore et joue aux côtés d’Yvonne Orji, Jay Ellis, Lisa Joyce, Natasha Rothwell et Amanda Seales. L’actrice est également apparue dans des films comme Les tourtereaux, Le photographe, et La haine que vous donnez et a exprimé le Dr Indira dans la série animée Netflix BoJack Cavalier. Pendant ce temps, Rae est également producteur exécutif de Robin Thede Un spectacle de croquis de dame noire, qui a une deuxième saison en préparation.

Spider-Man : dans le Spider-Verse sortira le 7 octobre 2022. C’est certainement un peu d’attente, mais cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas Spidey faire son retour sur le grand écran avant cette date. Cet hiver, Tom Holland reprendra sa version de Peter Parker pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison, une suite qui introduira également un Spider-Verse en direct. Il est fort répandu que différentes incarnations de Spidey apparaîtront, telles que Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais rien de tout cela n’a été officiellement confirmé. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Spider-Man : dans le Spider-Verse 2, Spider-man