Qui est l’ex-petite amie de Drake Bell, Melissa Lingafelt / Jimi Ono ? Détails des allégations d’abus

L’ancienne star de Nickelodeon, Drake Bell, 34 ans, a été arrêtée dans le comté de Cuyahoga, dans l’Ohio, pour avoir diffusé des informations préjudiciables aux mineurs et tenté de mettre des enfants en danger.

Des documents judiciaires obtenus par divers organes de presse montrent que la star de « Drake et Josh », de son vrai nom Jared Drake Bell, a plaidé non coupable à des accusations découlant d’un incident qui aurait eu lieu à Cleveland le 1er décembre 2017. Il est actuellement sortir de prison avec une caution de 2 500 € et doit revenir devant le tribunal pour une audience le 23 juin.

Alors que l’arrestation de Bell est surprenante pour beaucoup, d’autres hochent la tête en se souvenant des allégations soulevées dans un TikTok publié par son ex-petite amie, Melissa Lingafelt, il y a moins d’un an.

Qui est l’ex-petite amie de Drake Bell, Melissa Lingafelt, et de quoi l’a-t-elle accusé de faire ?

Le 12 août 2021, la mannequin, actrice et chanteuse Melissa Lingafelt a publié une longue vidéo sur TikTok dans laquelle elle partageait des allégations détaillées sur les abus verbaux et physiques dont elle dit avoir été victime pendant sa relation avec Drake Bell.

Lingafelt, qui est né le 20 décembre 1989, a été scolarisé à la maison à l’adolescence. Elle a emménagé dans une maison de Los Feliz, en Californie, avec Bell après que les deux aient commencé à sortir ensemble. Elle n’avait que 16 ans.

Décrivant ce qu’elle a enduré, Lingafelt a déclaré: « Au sommet, il drogue [sic] moi en bas des escaliers de notre maison à Los Feliz. Mon visage a frappé chaque pas en descendant. J’ai des photos de ça. »

« Je ne veux même pas entrer dans le truc des filles mineures », poursuit-elle. « Je veux dire, je le ferai, mais j’ai peur.

À l’époque, Drake Bell a répondu dans une déclaration à People, affirmant qu’il « n’avait jamais abusé de mon ex-petite amie ou fait tant d’autres choses que Melissa a faussement prétendues sur sa vidéo TikTok ».

Professionnellement, Lingafelt s’appelle Jimi Ono.

Son nom de scène est Jimi Ono, qui est le nom sous lequel sont tous ses réseaux sociaux.

Bien que Lingafelt n’ait pas beaucoup de crédits d’actrice à son actif, elle est apparue dans un court métrage de Drake Bell intitulé « Drake Bell: I Know ». Elle a également eu un petit rôle dans le film de fête « College » de 2008 – qui est également arrivé à la vedette Bell.

Sa musique a généralement été bien accueillie par la critique, un critique qualifiant la chanson « I’m Alright » avec Rynx de « force EDM imparable ».

Lingafelt et Bell ont commencé à sortir ensemble alors qu’elle n’avait que 16 ans.

Dans sa vidéo TikTok, Lingafelt a révélé qu’elle et Drake avaient commencé à sortir ensemble alors qu’elle n’avait que 16 ans. Bell avait 20 ans à l’époque.

Dans des vidéos de suivi, elle a également partagé des captures d’écran de messages directs qu’elle a reçus d’autres femmes prétendant avoir été victimes d’abus par Bell, dont une qui a déclaré que Bell avait eu des relations sexuelles avec elle quand elle avait 15 ans et lui 20.

Lingafelt a participé au concours Miss Teen USA en 2006.

Melissa a participé au concours Miss Teen USA en tant que Miss North Carolina Teen en 2006 et s’est classée première, perdant le titre face à Katie Blair du Montana.

Elle n’est pas repartie du concours les mains vides, car elle a été élue Miss Photogénique par le public.

Lingafelt et Bell sont apparemment restés en contact après leur rupture.

Les deux dataient de 2006-2009, et bien que Bell ait catégoriquement nié les allégations d’abus de Lingafelt, il a révélé qu’ils avaient été en contact au cours de la dernière année, affirmant qu’elle lui avait demandé une aide financière.

Dans sa déclaration, Drake a déclaré: « De toute évidence, Melissa se sentait encore assez proche de moi l’année dernière pour qu’elle se sente à l’aise de me demander de lui fournir un soutien financier pendant une période difficile (ce que j’ai fait). »

« Je ne sais pas si le comportement d’aujourd’hui est une sorte de quête malavisée pour plus d’argent ou d’attention », a-t-il poursuivi. « Mais je ne peux pas et ne permettrai pas que ces allégations offensantes et diffamatoires restent incontestées et je révise mes options juridiques. »

Depuis qu’elle s’est manifestée, Lingafelt a dû se défendre contre les gens disant qu’elle ne cherchait que l’attention et la célébrité.

« Tous ceux qui me connaissent vraiment et qui sont mes amis depuis 15 ans ne savent que trop bien les abus que Drake Bell m’a fait subir », a-t-elle écrit dans une histoire Instagram. « J’ai tellement de témoins, j’ai des photos, c’était ma vie. Si vous ne me croyez pas, c’est clair pour moi quel genre de personne vous êtes, et je n’ai pas besoin de ça de mon côté. »

« Personne ne veut attirer l’attention des abus !!!!!!! » elle a continué. « J’espère que cela donnera aux filles la force de parler de leurs expériences avec lui, car je sais pertinemment qu’il a des centaines de victimes. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence conjugale, il existe des moyens d’obtenir de l’aide. Appelez la National Domestic Violence Hotline au 1-800-799-7233, ou visitez thehotline.org.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur sur Twitter.