L’escroc de Tinder se prépare à donner sa version après le documentaire Netflix

Netflix a présenté vendredi dernier l’histoire de Simon Leviev, mieux connu sous le nom de L’escroc Tinder. Et voilà que l’accusé s’apprête à aller à contre-courant de la tribune et à raconter sa version des faits : il connaît les mesures qu’il a prises.

Au fil des ans, les applications de rencontres sont devenues de plus en plus virales. Parmi eux se trouve tinder, l’un des plus populaires de tous. Mais, malgré le fait que dans ce type d’application, seul l’amour de deux personnes devrait surgir, la vérité est qu’il s’agit toujours d’un portail Internet où les astuces et les escroqueries ne sont pas loin derrière. Pour cela, Netflixen tant que grand producteur, a trouvé un moyen de capturer cela sur le petit écran.

En effet, vendredi dernier, le 2 février Netflix a publié, dans le monde entier, un documentaire intitulé L’escroc Tinder. Avec une fureur inattendue, la plateforme racontait l’histoire des victimes d’un homme qui se faisait passer pour un milliardaire pour escroquer ceux qui croyaient ses propos. Mais, maintenant, ces mêmes personnes cherchent à se venger et traduisent en justice cette personne qui a pris leurs biens.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Passer, passer, passer… Ce n’est pas facile de trouver l’amour à travers une application. Alors, quand Cecilie rencontre un beau playboy multimillionnaire – qui est aussi l’homme idéal – elle n’arrive pas à y croire. Mais les rêves s’estompent. Le temps qu’il se rende compte que cet homme d’affaires international n’est pas celui qu’il prétend être, il est trop tard : il a tout pris. C’est ainsi que le conte de fées se transforme en une histoire de vengeance aux airs d’intrigue. Cecilie découvre qu’il y a d’autres victimes, et ensemble elles cessent d’être les victimes de cette histoire.”.

Sans aucun doute, une histoire qui a ému le monde entier et qui en a touché plus d’un. Cet homme, maintenant connu sous le nom de L’escroc Tinderil s’appelle en réalité Simon Leviev et, après plusieurs semaines de retentissement sur son affaire, il a décidé d’en parler. Accusé d’avoir volé 10 millions de dollars à une seule de ses victimes, il nie toutes les allégations. C’est par le biais d’une déclaration Instagram qu’il a fait ses premières déclarations.

Il a tout d’abord remercié ceux qui l’ont suivi et lui ont apporté leur soutien, puis a écrit : «Je partagerai ma version de l’histoire dans les prochains jours, lorsque j’aurai résolu la manière la meilleure et la plus respectueuse de la raconter, à la fois pour les parties concernées et pour moi-même.”. Et, comme si cela ne suffisait pas, il a assuré : «Jusque-là, veuillez garder un esprit et un cœur ouverts.”. Mais, après cela, il n’a pas hésité à supprimer ses réseaux sociaux.

On ne sait toujours pas quand Leviv parlera, mais comme si sa parole ne suffisait pas, a également précisé qu’il ira à l’encontre de Netflix. Alors maintenant, la plateforme devra faire face aux poursuites occasionnelles de l’escroc, mais une chose est certaine : la preuve dont dispose le géant du streaming est un coup de pied vers la victoire dans toute situation juridique.

