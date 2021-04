Comment regarder la pluie de météores Lyrid

Il est presque temps pour les Lyrides, la pluie de météores qui provient de la queue d’une comète qui fait le tour du soleil une fois tous les 415 ans.

La comète est peut-être rare, mais la Terre passe à travers les débris de son orbite chaque année à la fin du mois d’avril. Cette année, les météores moyennement brillants qui se produisent lorsque les débris traversent l’atmosphère seront visibles entre le 16 et le 30 avril dans l’hémisphère nord.

Pour regarder, regardez après 22h30, heure locale, où vous pouvez trouver une tache sombre du ciel avec peu de pollution lumineuse. La lune deviendra gibbeuse pendant les Lyrides cette année, avec une pleine lune le 26 avril, ce qui signifie que la pollution lumineuse de la lune sera un problème pour les observateurs du ciel. Le meilleur visionnement, selon la NASA , sera après le coucher de la lune et avant le lever du soleil. Cela pourrait signifier qu’il vaut mieux se lever tôt que de rester éveillé tard – le 20 avril à New York, par exemple, la demi-lune se couchera à 2 h 48, offrant une fenêtre d’observation jusqu’au lever du soleil à 6 h 09.

Les Lyrides semblent provenir de la constellation de la Lyre, au nord-est de la étoile brillante Vega . Lyra ressemble à un carré déséquilibré. Cependant, il n’est pas nécessaire de regarder directement Lyra, car l’angle d’approche rendra les queues de météore plus courtes. Pour obtenir la meilleure vue des météores à longue queue, allongez-vous sur le dos, les pieds face à l’est et essayez d’avoir une vue aussi large que possible du ciel. Donnez à vos yeux 20 à 30 minutes pour s’adapter à l’obscurité afin de voir des météores plus faibles.

En règle générale, les Lyrides produisent 10 à 20 météores par heure, bien qu’ils puissent parfois éclater avec une volée d’environ 100 par heure. De telles explosions ont été enregistrées aux États-Unis en 1803 et 1982, en Grèce en 1922 et au Japon en 1945, selon la NASA.

Les Lyrides sont des fragments de la queue de la comète Thatcher, une comète découverte en 1861. Cependant, Thatcher a parcouru le système solaire pour beaucoup plus longtemps que cela: la première observation signalée de la pluie de météores a eu lieu en Chine en 687 avant JC, faisant des Lyrides l’une des plus anciennes pluies de météores connues.

Si vous manquez les Lyrides, la prochaine chance de voir une pluie de météores suivra peu de temps après. Le 6 mai, le Eta Aquarids va culminer. Ils sont mieux vus plus près de l’équateur, mais offrent des vues de 10 à 30 étoiles filantes par heure dans les latitudes nordiques, selon le American Meteor Society .

