Un père avec une histoire violente tue sa famille à la fête d’anniversaire de sa fille de 9 ans

Le lundi 5 avril, à Brooklyn, New York, une fille effrayée a appelé le 911.

Elle a dit aux autorités que son père était venu pour sa fête d’anniversaire mais « il n’avait pas apporté de cadeaux. »

Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux des maisons Van Dyke à Brownsville, ils ont été accueillis par un tragique meurtre-suicide – et une petite fille cachée dans un placard tenant fermement une licorne en peluche et le téléphone portable ensanglanté de sa sœur.

Joseph McCrimon est arrivé à la fête de sa fille puis a tué sa mère, sa petite amie, Rasheeda Barzey, 45 ans, et les filles de Barzey, Solei Spears, 20 ans, et Chloe Spears, 16 ans, leur tirant une balle dans la tête.

Il a laissé seule leur fille de 9 ans dans l’appartement. McCrimon a été retrouvé mort sur une allée d’un immeuble voisin avec une blessure par balle auto-infligée à la tête.

De nombreuses sources citent son passé criminel.

En 1995, McCrimon a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable. Il a été libéré, mais incarcéré à nouveau en 2000 et libéré en 2003. En 2015, il a plaidé coupable à une peine de cinq ans pour avoir volé une banque.

Barzey était dans une relation de 20 ans avec McCrimon. On rapporte qu’elle lui rendait régulièrement visite en prison.

Ils ont partagé une fille, qui a appelé le 911 – les autres victimes, ses deux enfants aînés, n’étaient pas les siens.

Solei était junior au Baruch College et étudiait les sciences politiques, était active au sein de l’Union des étudiants noirs sur son campus et voulait avoir un impact positif dans le monde.

Des proches ont déclaré que leur relation de 20 ans était «très difficile», mais il n’y avait aucun rapport officiel d’incidents domestiques entre eux. Aucun autre détail n’a été publié sur les circonstances de leur relation et sur le mobile possible de McCrimon.

La fillette de 9 ans est restée traumatisée.

Le commissaire de police du NYPD, Dermot Shea, a déclaré: «Cela vous déchirerait le cœur de voir la petite fille victime de ce crime.»

La police sur les lieux a déclaré que la fille pleurait et pleurait de ne pas avoir de cadeaux.

Au lieu de cela, lors de sa journée spéciale, elle a été témoin des bruits de gens qui se disputaient, puis du meurtre de sa famille.

L’enquête se poursuit. Les autorités savent que McCrimon est parti dans un état agité pour rencontrer sa petite amie et sa famille.

Ils ont trouvé deux armes à feu sur les lieux, une dans l’appartement et une près du corps de McCrimon.

La femme qui vivait en dessous de la famille a déclaré qu’elle avait entendu des arguments de l’appartement dans le passé, «y compris des coups et une femme qui criait».

Les membres de la communauté font leur part pour apporter leur soutien et en profitent pour entamer une conversation sur la violence domestique et la santé mentale.

Stephanie McGraw, fondatrice de l’organisation de soutien à la violence domestique We All Really Matter, exhorte les gens à en tirer des leçons et insiste sur l’importance pour les voisins de prêter attention lorsqu’ils sont témoins de violence domestique.

«Si cela se passe dans votre immeuble et dans votre communauté, et si cela se passe juste au coin de la rue, alors c’est tout notre affaire», a déclaré McGraw.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, il existe des moyens d’obtenir de l’aide. Pour obtenir des informations et des ressources, visitez le site Web de la hotline nationale contre la violence domestique à thehotline.org.

Toute personne confrontée à la violence conjugale peut appeler la hotline au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474.

Leeann Reed est une écrivaine qui couvre l’actualité, la culture pop, l’amour et les relations.