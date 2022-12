Fire Country Episode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

La date de sortie de l’épisode 9 de Fire Country a été officiellement annoncée et après avoir appris que les fans de cette série deviennent très fous. Après avoir regardé les épisodes précédemment publiés, les fans sont maintenant ravis de savoir ce qu’ils verront dans le prochain épisode. Après avoir vu toutes ces choses, nous sommes là pour vous tous avec ce guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons presque toutes les informations concernant la date de sortie de Fire Country Episode 9. Vous apprendrez également de nombreux détails importants sur la série, tels que Où vous pouvez la regarder dans les différentes régions, la liste des épisodes, les informations sur la distribution, les spoilers et bien d’autres choses. Alors, sans perdre de temps, connaissons tous les détails ci-dessous.

C’est une série dramatique télévisée américaine créée par Max Thieriot, Tony Phelan et Joan Rater. Le premier épisode de cette émission est sorti le 7 octobre 2022. En très peu de temps, cette série a réussi à gagner en popularité dans le monde entier.

L’intrigue de cette série tourne autour de Bode Donovan est un jeune criminel avec une histoire difficile. S’attendant à se sauver et à réduire sa peine de détention, il entre dans un programme de lutte contre les incendies de libération de détention dans le nord de la Californie. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir ses épisodes publiés, vous le trouverez vraiment très intéressant et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent actuellement la date de sortie de Fire Country Episode 9. Vous serez heureux d’apprendre que la date de sortie de cet épisode a été officiellement confirmée. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Fire Country Épisode 9 Date de sortie

Donc, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 9 de Fire Country. Le nom de l’épisode est « No Good Deed » et sa sortie est prévue pour le 6 janvier 2023. Comme vous pouvez facilement remarquer que l’attente de cet épisode va se terminer très bientôt et vous pourrez regarder cet épisode à venir très bientôt sur la date donnée.

Informations sur la distribution

Voici maintenant les détails du casting de cette série.

Max Thieriot comme Bode Donovan

Kevin Alejandro comme Manny Perez

Jordan Calloway dans le rôle de Jake Crawford

Stéphanie Arcila comme Gabriella Perez

Jules Latimer comme Eve Edwards

Diane Farr comme Sharon Leone

Billy Burke comme Vince Leone

Liste des épisodes

Voici la liste de tous les épisodes connus à ce jour.

Pilote

Le prince frais d’Edgewater

Là où il y a de la fumée…

Travaillez, ne vous inquiétez pas

Obtenez-en, soyez en sécurité

Comme au bon vieux temps

Heureux de pouvoir vous aider

Mauvais garçon

Pas de bonne action

Comment regarder cette série ?

Maintenant, si vous êtes vraiment curieux de regarder cette série en cours, le réseau officiel de cette série est CBS. Il est également disponible en streaming sur Vudu, Paramount + et Prime Video. Si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes publiés, vous pouvez le regarder sur ces plateformes.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 9 de Fire Country dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de Fire Country Episode 9, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

