Comment partager votre écran Android en direct avec Discord

Webcam pour PC, PAPALOOK PA150S Full HD 1080p/30ips Appels Vidéo, Web Caméra avec Microphone Intégré et Mise au Point Manuelle, Vue de 60° pour Ordinateur, Fonctionne avec Skype, Zoom, WebEx, Lync

Webcam vidéo Full HD 1080P mise à jour: la caméra fonctionne en haute définition complète sur Zoom, Skype, FaceTime, Youtube, Twitter, Google Hangouts et plus encore. Réunion en ligne, vidéoconférence et appels par chat faciles à démarrer avec vos collègues. La résolution maximale est jusqu'à 1920*1080 pixels/30ips. Microphone omnidirectionnel stéréo: le micro intégré est couplé à une technologie de réduction du bruit qui réduit le bruit du circuit et le bruit de fond pour contrôler le bruit externe. Capturez votre voix naturelle sous tous les angles, faites-vous entendre très clairement. Angle de vue de 60 degrés: parfait pour parler avec les clients de l'entreprise sur un ordinateur portable au bureau et pour communiquer en vidéo de groupe sur un ordinateur de bureau lorsque vous êtes à la maison. Excellent pour la consultation en ligne, les interviews vidéo et l'enregistrement vidéo, etc. Correction automatique de faible luminosité par défaut: équipée d'une balance des blancs automatique et d'une fonction de correction automatique de faible luminosité. Même dans des environnements sombres, il peut être ajusté aux conditions d'éclairage pour produire des images lumineuses et bien contrastées qui vous rendent plus attrayant dans les vidéos. Plug and Play, compatibilité universelle: port USB et facile à utiliser. Profitez d'une expérience vidéo en ligne transparente avec Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.6, Android V5.0 et Chrome OS. Tout remboursement/remplacement/problème technique, n'hésitez pas à nous contacter.