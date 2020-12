« The Mandalorian »: Qu’est-ce que le sabre noir et pourquoi est-il important pour Mandalore

Peu d’armes ont une histoire aussi longue et légendaire que le Darksaber de Mandalore et peut sans doute être classé comme le sabre laser le plus unique au monde de Guerres des étoiles. Cela est apparu dans les saisons 1 et 2 de « The Mandalorian«Et c’est Moff Gideon qui l’a porté. Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’il apparaîtrait dans une série se déroulant dans l’univers de George Lucas.

L’extraordinaire sabre laser à lame noire, forgé en forme de katana, a été introduit pour la première fois dans la série animée « Star Wars: La guerre des clones« Et a depuis joué un rôle clé dans le récit de »Les rebelles de Star Wars». Bien qu’elle ne soit jamais apparue sur grand écran, cette arme signature est devenue un favori des fans.

Cependant, il a été difficile de suivre le parcours de Darksaber à travers le canon de Guerres des étoilesbien qu’il soit clair qu’il est devenu partie intégrante de la culture Mandalorian. Pas étonnant, alors, combien Jon Fraveau comme Dave Filoni souhaite utiliser un paramètre d’action en direct pour « The Mandalorian».

Dans cet article, nous passerons en revue l’histoire de la Darksaber, depuis sa création et le début de légende Mandalorian à droite de son porteur sur Mandalore, jusqu’à l’arrivée aux mains de j’envoie, quand il l’a enlevé Moff Gideon après l’avoir battu pour sauver Grogu, le chér Bébé yoda, qui avait été kidnappé.

QU’EST-CE QUE LE DARKSABRE ET POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT POUR MANDALORE?

Le sabre noir a été créé par le premier Mandalorian admis dans l’ordre Jedi (Photo: Lucasfilm)

Il Darksaber a traversé de nombreuses mains tout au long de sa longue et renommée histoire, commençant à l’époque de la Ancienne république et se prolongeant dans l’ère post-Empire. Grâce à la légende, le Les mandaloriens croient que quiconque utilise le sabre noir est digne de diriger Mandalore et change traditionnellement de mains en battant le porteur actuel en combat unique.

Il Darksaber a été forgé à l’origine à l’âge de Ancienne république, créé par le premier Mandalorian à être inclus dans le Ordre Jedi, Tarre Vizsla. Comme tous les sabres laser, il était alimenté par un cristal de Kyberexcepté Vizsla Il n’était pas conforme aux idéaux conventionnels d’une arme Jedi, mais portait un noir rare avec le style et la forme de un katana.

Le sabre noir est passé entre de nombreuses mains depuis des générations (Photo: Lucasfilm)

Tarre vizsla était une figure vénérée dans Mandalore, et pendant son temps comme Jedi, est devenu l’un de ses dirigeants, gagnant le titre de Mand’alor. Pour cette raison, le Darksaber il est devenu un symbole de leadership et de pouvoir parmi le peuple Mandalorian, et ceux qui étaient capables de l’exercer étaient jugés dignes de diriger et de diriger leur peuple.

Après son décès, le Darksaber est resté dans le Temple Jedi dans Coruscant jusqu’à la chute de Ancienne république. Les membres du Clan Vizsla ils ont infiltré la maison du Ordre Jedi et ils l’ont libérée, la ramenant à sa place légitime dans l’univers, dans sa patrie et était réservée à ses dirigeants.

Dark Maul a manié le sabre noir et a gouverné Mandalore pendant un certain temps (Photo: Lucasfilm)

Que lui est-il arrivé Darksaber après la chute du Ancienne république est en grande partie non documentée, cependant, des références et des suggestions se sont répandues à d’autres matériaux dans l’univers de Guerres des étoiles. Ce n’est que Guerre des clones qu’il Darksaber fait son retour et c’était en fait la première fois Darksaber sur l’écran.

Il Darksaber puis il commencerait à passer de main en main jusqu’à ce qu’il atteigne Moff Gideon, comme on le voit dans « The Mandalorian». Parmi ceux documentés par la tradition de Guerres des étoiles, après Tarre vizsla Je le porterais Pré Vizsla, Dark Maul, qui considérerait le sabre comme un objet maudit, Kanan Jarrus, Sabine Wren, Bo-Katan Kryze, Moff Gideon et finalement Din Djarin, le protecteur de Grogu.

Pour le moment, on ne sait pas ce qui se passera dans la troisième saison de « The Mandalorian», Mais on s’attend à ce que j’envoie découvrez le vrai sens de porter le Darksaber entre ses mains, assumant la responsabilité de son nouveau titre de gouverneur de Mandalore ou, finalement, être mis au défi de se battre en duel par d’autres pour gagner leur pouvoir.