Black Panther 2: Chadwick Boseman parle de ses problèmes de santé dans les films !!!

Dans les jours qui ont suivi l’annonce de la mort de Chadwick Boseman à la fin de la semaine dernière, de nombreux partisans ont réfléchi avec admiration lorsqu’ils ont examiné le calendrier de son diagnostic de cancer et jusqu’où il a pu faire face à la maladie. Tout en choisissant de garder les choses concernant sa santé pour lui-même et pour l’un des membres d’un petit cercle de membres de la famille et d’amis, il a terminé la production de nombreux films, tels que plusieurs performances lourdes d’action comme T’Challa alias Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel.

Le courage et la force dont il a fait preuve sont remarquables, il n’est donc pas surprenant que, jusqu’à son décès, il ait été déterminé à reprendre son rôle le plus célèbre dans le développement de Black Panther 2.

Avec une date de sortie du 6 mai 2022 fixée pour la suite, le film devrait entrer en production à partir de mars 2021, également basé sur Chadwick Boseman «était convaincu jusqu’à environ une semaine avant sa mort», il était susceptible de pouvoir être de forme inappropriée à temps pour le début du tournage. Il luttait contre le cancer du côlon depuis quatre ans et était convaincu qu’il aurait le pouvoir de retourner à Wakanda.

En raison du désir de Chadwick Boseman de garder son diagnostic secret, personne chez Marvel Studios ou impliqué dans la production de Black Panther n’était au courant de sa maladie. Selon les ressources du commerce chez Disney, l’entreprise n’agit pas actuellement sur l’impact de la nouvelle sur Black Panther deux, mais se concentre plutôt sur la meilleure façon de rendre hommage à l’acteur bien-aimé.

Cette information fait suite aux remarques du réalisateur Spike Lee du week-end dernier sur le départ de Chadwick Boseman montrant qu’il était inconscient de la maladie de la célébrité lors de la création de cette dernière année en Thaïlande.

Quant à la façon dont Chadwick Boseman a pu garder son état de santé secret de Marvel Studios, THR a été informé par l’avocat du financement cinématographique Schuyler Moore qu’il est peu probable que Boseman aurait dû subir une évaluation médicale à des fins d’assurance, car c’est principalement un pratique dans la réalisation de films indépendants où les liens de conclusion sont plus courants lorsque les acteurs signent des projets.

Dans une interview pour Black Panther, Chadwick Bozeman a fondu en larmes en parlant de 2 garçons qu’il connaissait et qui étaient excités pour le film mais sont morts d’un cancer. Nous ne savions pas qu’il luttait également contre le cancer à l’époque.#WakandaForever #ripchadwickboseman pic.twitter.com/mhMOmzrpTC – J’onn Larod (@the_juandy_city) 29 août 2020

Avec Black Panther 2 sur sa prochaine ardoise, Chadwick Boseman créait également un film intitulé Yasuke dans lequel il allait jouer et faire – racontant l’histoire vraie de son guerrier titulaire du 16ème siècle qui avait été le seul samouraï d’origine africaine connu. . Le dernier film que Boseman a terminé, l’adaptation d’August Wilson Ma Rainey’s Black Bottom, a été achevé l’été dernier et sera probablement bientôt publié sur Netflix après cette saison.

